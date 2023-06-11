阿妹一句「小巨蛋的屋頂怕妳」成真！張清芳攻蛋 真把天花板唱壞
張清芳連續2天攻蛋，今（11）日是「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」的第二天，張清芳的經紀人陳鎮川，在演唱會開始前，接受媒體訪問時提到，張清芳為了準備演唱會，花費許多力氣。昨天開唱前，阿妹送上花籃提到「小巨蛋的地板怕我，小巨蛋的屋頂怕妳」，一句話竟然成真，陳鎮川提到，張清芳唱完首場，台北小巨蛋的天花板還真的被張清芳唱壞，漏水嚴重。
記者吳雨婕/台北報導
陳鎮川透露，張清芳昨天唱完之後很開心，他形容：「她表現很穩，而且她的親朋好友團很驚人，演唱會結束之後，後來約有100至200人，花了一個小時拍照。」張清芳也不覺得累，興奮的跟朋友打招呼。張清芳昨天在演唱會上，開玩笑抱怨陳鎮川「好狠」，因為一直到唱完整整7首歌才有喘息空間，陳鎮川聽聞忍不住吐槽：「這不是她同意的事情嗎？」
陳鎮川也分享，張清芳兒子Nathan在台上單獨演唱歌曲〈Always〉，張清芳對於17歲帥兒登台的表現很滿意，其實這段表演是張清芳親自說服Nathan而來，且Nathan在美國還曾唱過音樂劇。至於張清芳未來有沒有機會到高雄巨蛋開唱，陳鎮川表示，還沒有討論過，「她可能等台北唱完再來考慮，畢竟她現在當歌手不是正職。」
此次張清芳開唱，許多藝人都送上花籃祝賀，其中阿妹在花籃上寫道：「親愛的芳姐，小巨蛋的地板怕我，小巨蛋的屋頂怕妳，但更愛妳的高亢！」沒想到這段話竟然成真，陳鎮川笑說，張清芳昨天演唱會完，台北小巨蛋的天花板真的漏水，還曬出小巨蛋座椅都是水漬的照片佐證。