男童跌入熱湯鍋3度燙傷！　父積極助復健不讓孩子留陰影

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3度燙傷有多嚴重？深度範圍：全層皮膚
症狀：皮膚呈焦黑色，乾硬如皮革，或為蒼白色，色素細胞與神經皆遭破壞，疼痛消失。
癒合情形：須依賴植皮治療，無法自行癒合，會留下肥厚性疤痕，造成功能上的障礙。
女醫師書寫診間百態 捐贈版稅助病友為了幫助更多人能同理解燒傷患者，皮膚科醫師袁上雯也分享看診經驗。她擔任住院醫師跟診時，遇到了一位年約10歲、臉上有血管瘤的小女生求診，這名女童在母親陪同下，千里迢迢從南投鄉下，轉了好幾趟客運前來尋求醫療幫助。當時全台灣還缺乏足夠的血管雷射設備，治療費用高昂且需要持續進行多次雷射療程，龐大金額的治療費頓時讓女童的母親束手無策。
值此關鍵時刻，當時的門診主任及時向女童母親介紹了陽光基金會，並順利獲得協助，該名母親進一步申請補助並諮詢如何安排後續治療。也因此機緣，往後袁上雯執業時遇到需要額外幫助的病人，便會請病人和陽光基金會聯繫。
袁上雯由看診歷程中深刻了解，皮膚困擾的不只是生理上的疾病，更是從心理、社會交互作用下帶給人的訊號。她分享行醫多年的體悟：「真正重要的東西，只用眼睛是看不到的。」
袁上雯的心得恰與陽光基金會所推動的「臉部平權」價值不謀而合。因此，她書寫下病人故事、診間所感、皮膚保健知識，出版《所有的表面，都是功夫：皮膚科醫師的溫柔告白》一書，不僅將首刷版稅全數捐贈陽光基金會，更慷慨地宣布額外加碼1倍、相當於2倍版稅的金額捐贈予陽光基金會，希望能夠幫助更多需要的人，推廣平權理念、善待病友，帶來更多善的循環。
陽光基金會林瑞嬌副執行長受贈時感動表示，陽光每年服務逾千位燒傷及顏損朋友，提供生理復健、心理重建、經濟協助等服務。感謝袁上雯醫師捐出加倍愛心及20年來默默的支持，陽光基金會將不負所託，持續幫助燒傷及顏損朋友重現生命的陽光。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58102
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