名家論壇》朱駿／台灣真正最嚴重的問題是「政治缺德」

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除了人才與兩岸關係之外，所缺的都是可以規劃生產製造的物質，導致缺乏的原因各有不同，有人可能會將之歸諸天災、疫情與俄烏戰爭之類的國際因素，為政府卸責。然而，台灣的五缺不是一年兩年之事，在疫情之前就有明顯的徵兆了，其它所缺項目也都是可以預先從日常信息蒐集中看到發展趨勢，預謀對策管理其供需的，雖碰到不正常的市場波動，但只要有思想準備，就可快速找出合理對策，減輕衝擊，降低人民的生活支出與不便。這是最起碼的常識。
然而，政府的表現荒腔走板，令人失望。缺蛋的結果是從國外大量空運進口雞蛋，成本更貴。缺電卻要廢除連歐盟都指定為綠色能源的核電，低碳電力供應更沒指望。缺人才最為根本且嚴重，只能依賴教育體系培養，卻亂搞教育，連外於個人意志而客觀存在的歷史都可隨亂扭曲塗改，還有什麼不敢亂搞的？這樣的教育能培養出什麼人人才？肯定只能培養出胡搞瞎搞、唯權力是視、無法無天的爪牙幹將。這樣的執政團隊能夠搞好什麼業務？缺水、缺電、缺工、缺地、缺蛋、缺藥、缺官箴、缺清廉、缺公平正義……等等能是意外嗎？五缺七缺或更多缺根本是惡劣作風的必然結果。
幾年來的事實證明，我們的政府大手大腳地花錢，前瞻特別預算8800億元、防疫特別預算8400億、國防軍購6200億、疫後特別預算3800億，總共2兆7200億元。是民脂民膏，揮霍盡興，毫不手軟，糟蹋民生，竟得出連兩季經濟負成長，非但沒有經濟效益，還虧損，怎能不令人痛心嘆息。照這種執政軌跡發展下去，台灣能有多少家底供其耗費？
事在人為，台灣會缺這麼多東西，花大錢買經濟負增長，就是長期「人為」搞砸的結果。冰凍三尺，非一日之寒。為何「人為」會搞砸？人者心之器也，肯定是做事之人的心思不好，作風不正，就是「缺德」嘛！怎麼缺德了？就是以騙為能事。只要是騙子，還能腳踏實地幹實事好事嗎？在公權力機關中以權為尊，目無法紀，心中無民，以騙住人民，綁架選票為能事，金錢綁樁為常態，能不貪污腐敗嗎？
30年來，引入黑金卻說是本土化民主寧靜革命、修憲搞超級總統制卻說是推行民主、舉家貪污索賄卻說是籌措建國基金、信口開河633、鮭魚變鯊魚、九二共識版本不一卻敢說「共識」、明明是中共的恩賞外交卻說是活路外交、獵雷艦弊案查不下去、用愛發電反核能、司法改革卻越無法治、發展綠能破壞農業、前瞻計劃不見該有的效益、清廉勤政愛鄉土卻可國庫直通私庫、幕前幕後為im.B詐騙案抬轎者頗多、與詐騙集團交往的調查局長可出任司法部長、疫苗採購與高端疫苗黑幕重重、……等等罄竹難書，大家可以合理懷疑推斷，不知有多少在幕後發生而尚未被挖掘出的黑暗勾結還正在繼續進行中。
政治人物「缺德」，公權力必然被濫用亂使，什麼事都幹得出來，貪污腐敗是應有之義，任何莊嚴神聖的制度與文化必然被扭曲褻瀆，玩弄糟蹋，法律成為掩護非法的最佳工具，社會是非對錯混淆迷茫，政治體系的品德敗壞成無底洞下墜之勢。政治是國家社會發展進步的最大發動機，若是品德敗壞了，這個國家若不走入歧途就是天方夜譚。台灣近30多年的軌跡，好事情一蟹不如一蟹，壞事情一山還比一山高，弄到社會充滿各種形式的剝削，足為明證，剝削就壓迫，剝削壓迫普遍的社會沒有資格自稱民主。政治人物缺德，首先遭殃被剝削壓迫的一定是大多數的勞工與弱勢人民，腦滿腸肥，荷包爆滿的一定是可靠金錢買通他們的有錢有勢階級。
政治是社會價值最大且最有實質力量的選擇者，掌握國家資源最多，作風好壞直接立即影響國家建設與社會發展至鉅且深遠。上有所好，下必甚焉。台灣政壇流行騙術，大騙小騙，拙騙巧騙不同罷了，導致台灣最不缺的就是詐騙，騙及國內外，聲名遠播。台灣近幾年充斥詐騙，無孔不入，這是社會價值體系出了大問題才會如此，應首先拿問政治人物，對地位越高者應該追問得越深入。
要救台灣，只有存實立真，徹底掃除「為政以騙」的惡習，才有希望與機會。這只能靠自己，外人幫不了忙。政治公權力體系必須要走上制度強制規定的透明化，只要能將政治大小作為儘量地透明化，腐敗就會減少，如今網路工具發達，應不難辦到，並應立法對政治人物與公務人員說謊課以刑事處罰，如此配套應能開啟台灣政治發展進步的新頁。正逢總統與立委大選之年，若有那位總統候選人與立委參選人願意或敢於做此承諾，選民應給予支持。
●作者：朱駿／時事評論人
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