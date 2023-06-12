螞蟻好煩！睡覺被咬到崩潰怎麼辦？　4招包滅蟻：最強除蟻藥公開

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一名網友匿名在臉書「我愛全聯好物老實說」社團求救，表示因附近附近荒田正在整地，導致螞蟻大軍入侵住家，「什麼方法都沒用，連床上都是螞蟻」，家人、狗狗睡覺都被咬到崩潰。
曾花大錢找師傅到家裡除蟻的過來人分享，師傅除蟻後含蓄地說「住家找人除蟻很浪費錢，自己餵螞蟻吃藥他們會帶藥回家」，建議自己除蟻要先找到螞蟻從外面入侵的路徑，用漂白水稀釋擦掉路徑，堵住路徑，並在外面周遭噴灑稀釋漂白水即可。
具乙級室內設計、裝修工程管理雙證照的家居生活專家林黛羚，著有《在家CEO！賺進後半輩子從家開始》、《後半輩子最想住的家》等書。林黛羚日前在臉書分享，4招消滅螞蟻：
1、斷絕螞蟻的出入口或源頭：若入侵住家的螞蟻源頭是來自花盆，就要整盆清除。若是源頭來自室外不明處，則要找出螞蟻進出的出入口並封鎖，例如窗框細縫等處 。
2、塗抹小蘇打：在濕抹布或濕紙巾上放一大匙食用蘇打粉、揉一揉之後，沿著螞蟻路徑塗抹。另外也有人使用醋水等比混和、肉桂粉、咖啡渣等，也能讓大部分品種的螞蟻望之卻步。
3、蟻餌、殺蟲劑：如果使用天然食品無效，則在出入口處放置蟻餌、或者噴殺蟲劑，效果都蠻快的，只是家裡有小孩或寵物的可能要審慎使用。
4、水碗、水盆：若螞蟻只是固定路線到垃圾桶，最常見的就是把水盆裝滿水、裡面放磚塊、再放垃圾桶，就可以避免螞蟻跑到垃圾桶內找吃的。
林黛羚提醒，螞蟻消除後，居家清潔的養成也很重要。若家中有養貓、狗，一定要讓牠們固定去廚房的狗碗裡面吃，吃完再清潔狗碗與食用檯面，不要再留下食物殘渣讓螞蟻有機可乘。
此外，在臉書「我愛全聯好物老實說」社團中，最強螞蟻藥也常是成員們討論的焦點，有網友推薦「易克捷」除蟻餌膠，指「當晚螞蟻大軍吃的好開心，隔天早上全都不見了」。
另款「優品蟻絕劑」除蟻膏最獲成員推薦，紛紛貼出圍滿螞蟻的實測照片，大讚「殺蟻成功」。不過再推的螞蟻藥仍是有人不合適，「我也是買這瓶，但是螞蟻沒停過，一直都有出來吃，殺不完啊。」