見過3位總統參選人　AIT處長孫曉雅：支持台領導者與中國對話交流

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李四端關切，美方長年以來主張兩岸應維持現狀，是否意味美國不希望台灣與中國領導人有太密切接觸。孫曉雅表明，並不是這樣，交流本身是好的，所謂「現狀」指的是某種和平與穩定，而非受到脅迫的現狀。李四端追問，美方是否確實支持未來台灣的領導者能與中國官員有更密切接觸。孫曉雅直呼「當然」，重申溝通及擁有溝通管道很重要。
孫曉雅指出，儘管具挑戰性，但她也聽到3個政黨都有談到想溝通的意願；那怕各自切入角度不同，但似乎是共同目標。台灣的選舉並不會影響美國對台灣的承諾，美國對台灣的支持是跨黨派的，無論美國政府的變動或台灣領導階層的變化，美國對台灣的支持「始終沒有動搖」。
孫曉雅續指，美國也很願意將自己視為是支持台灣的主要夥伴跟朋友，她也希望台灣以同樣方式看待美台關係。她不認為跟中國的關係是零和賽局，台灣需要在兩岸關係中規劃出自己的道路，但規劃這條道路會面臨地緣政治挑戰，這也是美國支持台灣之處，即支持台灣作出促進溝通、強化機制的選擇，讓這些機制可以使世界能夠維持現狀並繁榮。
針對美國對台軍售多項武器，李四端詢問是否代表美方認定兩岸戰爭無可避免。孫曉雅強調，嚇阻是避免爭戰最好的方法，也就是要具備很好的自衛能力。中國擁有14億人口且相當靠近台灣，但台灣只有2300萬人，因此台灣需要靈活、機靈，也需要發出嚇阻訊息並展現決心，要達成這些作為的方式，就是擁有一支強大且受人民相信的軍隊。
對於台灣參與國際組織，孫曉雅提到，台灣在某些組織是以觀察員參與研討會或活動，但美國很努力支持台灣有意義參與各個組織，讓世界受惠於台灣的專業與知識，就如同台灣在半導體供應鏈中的關鍵角色。擁有一流醫療跟公衛系統的台灣未能在疫情期間透過世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）分享專業知識真的很可惜，畢竟台灣在防疫措施方面做很好。
至於如何回應難回答或不能回答的問題，孫曉雅透露，外交訓練開始，就接受「不要回答假設性問題」的教育，因此都能夠應對；李四端好奇問，是否會被發現在迴避問題，孫曉雅笑說，台灣人都很有禮貌，但其他國家民眾，就會說這真是一個非常「外交式」的回答，這時外交官就會回說：「謝謝」。
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