人工淚液切勿過度使用！　越點眼睛越乾？小心是「這成分」惹的禍

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淚膜有3結構 可保護、保濕眼球人的眼睛表面有一層「淚膜」結構，是覆蓋在眼球表面的一層薄膜，有潤滑、保濕的作用。臺北市立聯合醫院忠孝院區眼科主治醫師李欣叡表示，淚膜由內而外可分為三層：
- 黏液層：
- 淚水層：
- 油脂層：
淚液可以潤滑眼球表面，減少眼球表面的摩擦，防止眼球受到損傷。同時，淚液中的蛋白質可以起到抗菌、抗炎、抗氧化等作用，保護眼睛免受細菌和病毒的侵害，保持眼睛的清潔和健康。
此外，淚液中還含有一些維生素、荷爾蒙和神經傳遞物質，這些物質可以調節眼睛的代謝和生理功能，維持眼睛的正常。
眼睛乾澀原因有「這些」 4種人工淚液如何選擇？而會造成眼睛乾澀的原因其實有很多，包括：
- 年齡：隨著年齡的增長，眼睛的淚液分泌量會逐漸減少
- 某些藥物的使用
- 環境：如乾燥的空氣、風力強烈、冷空氣和空調等環境因素
- 疾病：只要會引起淚水、黏液、油脂分泌減少、角膜上皮的平整性或淚膜成分改變的疾病，都可能導致淚膜變化，引發種種不舒服、乾澀症狀。
- 液狀
- 凝膠狀
- 膏狀
- 植入型錠劑
不過，李欣叡醫師提醒，如果使用頻率非常頻繁，或本身已在接受多種眼科藥物治療時，最好使用不含防腐劑的單劑量包裝人工淚液，避免過量防腐劑作用在眼球表面，反而使乾眼症更加惡化。
而該名50歲男性前往醫院門診詳細檢查後發現，雙眼角膜表面暴露出來的位置佈滿點狀破皮，合併結膜充血。醫師也請患者改用不含防腐劑的消炎藥水、不含防腐劑的人工淚液及淚膏，同時調整手機、電腦的使用習慣後，狀況也逐漸緩解、改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58114
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