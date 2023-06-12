日本知名文學家水上勉　唯有歷經苦難才懂滴水之恩

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由於無法承受寺院艱苦的訓練，13歲的時候就逃跑了。不過很快就被抓回去，轉送到東寺院，改名為正名本。隔年，1933年的時候，因為偷偷閱讀東進院書藏的小說，開始對文學產生興趣。他在中學（舊制）的時候，因緣際會下有過幫忙拍戲的經驗、也曾在新聞社撰稿。之後以中學畢業為由，放棄了修行，離開了寺院。他先到叔叔的木鞋店打工、當過賣膏藥的小販，1937年進入立命館大學文學部就讀，卻在同年受到縣政府的號召，加入了滿洲義勇軍，到瀋陽擔任滿洲國際運輸公司的職員。不過才隔年，就因為染上肺結核被遣送回若狹治病。後來他開始大量閱讀文學，並且以『水上勉』之名，在《月刊文書》和《作館》投稿，不但得到《月刊文書》的佳作，還首次獲得出版機會。
1940年，他因為父親到東京建造南谷寺，也跟著去了東京，在「作品俱樂部」成員丸山義治的牽線下，加入日本農林新聞社。讓他開始近距離的接觸農民文學會的作家群，之後陸續在多家報社從事出版工作。1943年，日本進入太平洋戰爭的膠著狀態，他依照情報局的指示參與《新文學》的編輯工作、被調去電影發行公司，之後又因為肺結核被徵召到第 2 國民警衛隊，到了1944 年則被徵召到京都擔任運輸兵，直到日本戰敗，他才總算從徵兵中獲釋，回到學校任教。
戰後，儘管已經成家但生活依然顛沛流離。辭去學校的工作後來到東京，在妻子的叔叔所經營的工廠裡租了一間房。1946年陸續創辦多次出版社，專門出版像是石川拓木、樋口一葉這類為底層民眾發聲的作家，不過後來都倒閉了。之後他歷經離婚與再婚，為了生活開始嘗試創作童話、言情小說的題材，前後幹過三十多種工作，可說是嚐盡各種艱辛。直到1957年看了松本清張的作品，覺得自己的人生閱歷跟他好像，促使他正式捨棄純文學，改寫推理小說。終於在1958年以揭發選舉內幕的《霧與影》一砲而紅，並獲得直木獎提名。當時他的再婚妻子，正在一家歌舞廳靠著做女侍來維持家計。
真所謂時來運轉，當他開始成為暢銷小說家後，1959年陸續參與廣播劇、1960年出版《海之牙》，內容以工廠將廢水排入海中而造成嚴重公害為題，獲得直木獎，並得到第14屆日本偵探作家部賞，正式被視為偵探作家。之後他開始大量創作，曾經創下每個月為七家報紙寫連載的紀錄，有寫作機器之稱。然而他並不滿足於只是從評議社會的角度來寫推理小說，他更重視以哲學、探討人類願望的角度來剖析人性，因而讓他的偵探推理小說更具有純文學的色彩，而這樣的書寫面向同樣受到大眾的歡迎。儘管他的創作經歷許多階段，但唯一不變的是他對底層生活的黑暗與抒情之作，一直是他所關注的面向。也因為他的作品容易得到大眾的共感，因而有不少作品被拿來翻拍為戲劇。也因為他在文壇的地位受到敬重，長年在各大文學獎上擔任評審，甚至1974年還擔任日本作家協會理事。
如今水上勉的後代為延續他的創作理念，在故鄉創辦了『若州一滴文庫』綜合文學館，展示了水上勉的文學資料。之後該館的負責人為了連結日本阪神大地震及台灣921大地震台日互助合作的情誼，決定捐獻由水上勉的父親所建造的古民家建築，經由多年台日各界的資源與人力的跨國合作，終於完了這項使命。以「一滴水」為名，就是希望以水上勉畢生所推崇的滴水禪師的名言：「一滴水也不浪費」之意，期許人們珍惜萬物資源，也是感謝這項不簡單的移築工程，就是靠著眾人之力，才慢慢匯聚而成。