達文西手臂微創精準　34歲OL解除子宮肌瘤危機

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快刀斬亂麻 術後隔天就下床一名34歲陳姓女患者，最近生理期伴隨大出血、頭暈、身體虛弱等症狀，後來求診於陳威君醫師門診，經過超音波檢查發現子宮壁冒出10公分大肌瘤，造成子宮內膜受壓迫引起症狀。
經醫病雙方溝通，考量女患者長期貧血，且肌瘤不小，決定以達文西機械手臂手術，進行精細的肌瘤切除，減少不必要的出血，避免傷及子宮內膜。
患者經過達文西切除後，術後恢復迅速，疼痛大幅下降，術後隔天就能下床走路，子宮也獲得保留，目前持續追蹤都沒有併發症狀。
其實治療子宮肌瘤的手術很多，但傳統的剖腹手術傷口大，且術後表皮及腹內會有雙重疼痛，腹腔鏡手術雖大幅縮小表皮傷口，但受限機械結構，仍會有死角。
人機一體動手術 微創又減痛陳威君醫師指出，達文西機械手臂屬於更為進階的微創手術，因可以做出比人類手臂更靈活的動作，加上3D成像，可以做到最小的手術開口，透過機械臂完成精細的肌瘤切除，減少不必要的出血。
對肌瘤手術來說，可以切除肌瘤又能細膩的縫合子宮，做到微創，減痛，恢復快，由於對於有生育計畫的女性來說，因保留完整的子宮功能，經由術後調理，術後成功懷孕機會更高。
陳威君醫師表示，子宮肌瘤大多是良性腫瘤，沒有任何症狀時，不用立即治療，只需定期複檢追蹤即可。
但如果有大量出血、頻尿便秘等嚴重的壓迫症狀，造成腹痛、不孕或流產、腫瘤快速變大或是有轉變為惡性可能時，建議採取手術方式進行切除。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58166
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