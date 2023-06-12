只有今天！星巴克「咖啡、星冰樂」買1送1 路易莎第2杯半價
開工遇到豪雨心情不美麗，上班族需要喝點好的安撫心靈，星巴克今（12）限時一天買1送1別錯過，除了經典的那堤，還有兩款星冰樂，不用抽獎試手氣，第2杯直接免費。7-11後（14）日首度開賣新品「冰檸檬冬瓜珍珠」，即起線上寄杯另有指定飲品買5送2。
記者黃韻文/綜合報導
星巴克買一送一好康來了，今（12）日一天限定，上午11 時至晚上8時，至門市買兩杯特大杯指定飲料，第二杯不用錢。活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂，每人最多買2送2。
7-ELEVEN則將於後（14）日起首度推出「冰檸檬冬瓜珍珠」，打造24小時都能喝到的手搖飲專門店，新品原價70元，6月14日至6月20日在APP行動隨時取祭出2杯99元，約是7.1折，每日限量上架。此外，APP線上寄杯至6月14前還有6款CITY系列買5送2。
而成立於2006年的路易莎咖啡，明（13）日迎來「生日」，為慶祝成立17周年，今（12）日起至6月18日上午11時，到實體門市買飲品享第2杯半價，以價低者折，但要注意不含手沖及超越精品咖啡。