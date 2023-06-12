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只有今天！星巴克「咖啡、星冰樂」買1送1　路易莎第2杯半價

▲愛喝星冰樂的民眾有福了，星巴克今限時一天特大杯「買1送1」，其中就包含脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲愛喝星冰樂的民眾有福了，星巴克今限時一天特大杯「買1送1」，其中就包含脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂。（示意圖／記者葉盛耀攝）

記者黃韻文/綜合報導

開工遇到豪雨心情不美麗，上班族需要喝點好的安撫心靈，星巴克今（12）限時一天買1送1別錯過，除了經典的那堤，還有兩款星冰樂，不用抽獎試手氣，第2杯直接免費。7-11後（14）日首度開賣新品「冰檸檬冬瓜珍珠」，即起線上寄杯另有指定飲品買5送2。

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星巴克買一送一好康來了，今（12）日一天限定，上午11 時至晚上8時，至門市買兩杯特大杯指定飲料，第二杯不用錢。活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂，每人最多買2送2。

▲星巴克指定飲品今限時一天買一送一。（圖／星巴克）
▲星巴克指定飲品今限時一天買一送一。（圖／星巴克）
7-ELEVEN則將於後（14）日起首度推出「冰檸檬冬瓜珍珠」，打造24小時都能喝到的手搖飲專門店，新品原價70元，6月14日至6月20日在APP行動隨時取祭出2杯99元，約是7.1折，每日限量上架。此外，APP線上寄杯至6月14前還有6款CITY系列買5送2。

▲7-11線上寄杯至6月14前有6款CITY系列買5送2。（圖／7-ELEVEN）
▲7-11線上寄杯至6月14前有6款CITY系列買5送2。（圖／7-ELEVEN）
而成立於2006年的路易莎咖啡，明（13）日迎來「生日」，為慶祝成立17周年，今（12）日起至6月18日上午11時，到實體門市買飲品享第2杯半價，以價低者折，但要注意不含手沖及超越精品咖啡。

▲路易莎咖啡以平價路線崛起。（圖／翻攝自路易莎咖啡臉書）
▲到路易莎實體門市買飲品享第2杯半價。（圖／路易莎咖啡粉專）

星巴克一日限定！指定「星冰樂買一送一」　爽喝那堤、冷萃優惠曝

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