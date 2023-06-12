111年國人十大死因「新冠躍升第3名」　癌症蟬聯榜首41年

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依死亡率排序，111年十大死因依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、新冠肺炎、肺炎、)腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。與110年相較，癌症及心臟疾病續居前2名；COVID-19由110年第19名升至第3名，餘均下降1名。
十大死因死亡人數合計15萬7267人，占總死亡人數75.5%，與110年相較，111年死亡人數均呈增加，年增率以新冠肺炎最為顯著，其次依序為高血壓性疾病增加+10.6%、心臟疾病增加+8.3%、糖尿病增加+7.3%。
111年癌症死亡人數為5萬1927人，占總死亡人數24.9%，死亡率為每十萬人口222.7人，較110年上升1.2%，標準化死亡率為每十萬人口116.0人，下降1.8%。就年齡觀察，111年癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群。
十大癌症死亡率依序則為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。十大癌症死因順位同110年。
111年新冠死亡人數為1萬4667人，年齡主要分布在65歲以上，占8成6；死亡年齡中位數為82歲，較110年增加10歲。
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