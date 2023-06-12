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取卵數減半反成功　適佳數量助卵子品質提升 「個人化治療」為不孕夫妻圓夢

取卵數減半反成功　適佳數量助卵子品質提升 「個人化治療」為不孕夫妻圓夢
取卵數減半反成功　適佳數量助卵子品質提升 「個人化治療」為不孕夫妻圓夢

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少初次踏入試管療程的患者及伴侶對於「取卵數」、「AMH值」抱持錯誤迷思，治療副作用加上親友過度關切，對患者身心造成嚴重陰影。新光醫院生殖醫學中心主任李毅評醫師表示，不孕症原因與男女皆有關，需要雙方共同努力。取卵重點「質勝於量」，現今「個人化排卵治療」會考量患者年齡、AMH值、體重、卵巢狀況等等因素，來達到最適佳取卵數，提升懷孕率同時降低副作用。

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李醫師分享，一位33歲女性卵巢功能佳、AMH值大於8，進行試管療程取出多達35顆卵子，但多數品質不佳導致植入失敗，也因為療程過度刺激造成患者身體不適。在掌握個人化治療準則，依據自身情況下修排卵針劑量後，取卵數雖只有過往一半，但品質良好，植入一次就成功懷孕！

不孕症4大原因　男女雙方皆有關

根據世界衛生組織針對不孕夫婦統計造成不孕症之原因 ：

  • 女性因素：卵巢、輸卵管、子宮、子宮內膜狀況37%
  • 男性因素：精子體積、濃度、活動力等8% 
  • 雙方因素：雙方皆有問題佔35%
  • 不明原因：子宮頸狹窄或彎曲，或是精卵結合問題等佔20%
李毅評醫師表示，民眾做試管最關注的是懷孕機率和療程費用，但患者除了要面臨試管療程的身體不適外，也常伴隨巨大的心理壓力，甚至中斷或放棄治療。根據研究統計，高達7成患者自述療程中需承受力另一半或是外界導致的心理壓力，進而有失落、輕鬱等負面情緒，原因與取卵數、試管嬰兒成功率等錯誤迷思有關。

李醫師進一步提醒男性伴侶，試管療程是辛苦的事，也需要夫妻共同努力。有位38歲患者卵巢早衰，好不容易取卵6次後植入成功，沒想到胎兒8周就沒了心跳，加上家中長輩離世，造成嚴重心理創傷不敢就醫。後來先生持續陪伴、不再給予壓力，太太調適心情後隔年回診，終於再次懷孕，期待新生命的誕生。

選擇排卵藥或排卵針？２大治療比一比

目前排卵刺激治療以注射型性腺刺激素為主流（俗稱排卵針），包含高純度尿液萃取製劑、倉鼠細胞基因工程合成製劑，以及最新的人體細胞株基因工程合成製劑。建議患者可以和醫療人員討論最適合的治療方式：

  • 口服排卵藥：
新舊型藥物各有優勢，舊型可達到較多排卵數，新型針對多囊性卵巢患者成功率高。

  • 排卵針：
分成短效與長效兩種，懷孕率較口服排卵藥高，當中又以短效型針劑為大宗與處方主流。由於短效型針劑需每日施打，能夠依據患者本身的AMH、體重數值、卵巢狀況與基礎卵泡、子宮狀況等條件來隨時調整劑量，在療效與安全性取得平衡，以提升療程品質，因此短效型針劑不分患者年齡、體重與卵巢功能等狀況皆適用，依照患者個體化差異來安排個人化治療方針。此外，長效型針劑施打1次藥效可維持7天，可以避免每日挨針。

掌握個人化治療新趨勢，破解試管2大迷思　

  • 迷思一：取卵數越多越好
取卵數過多除了造成卵巢過度刺激副作用，如腹積水、胸腔積水、腎功能下降外，也會造成卵子品質不佳。個人化療程會根據患者AMH、體重數值進行評估，幫助患者產出8-15顆適佳卵子數量。

  • 迷思二：先養卵再做試管
不少人想先好好養卵一陣子再做試管，但對於高齡女性來說，「養卵的速度恐怕追不上卵子品質、庫存量消耗的速度」，應盡快把握時間同步進行試管治療，最好的策略是「一邊治療一邊養」。

李毅評醫師強調，患者不應以固定的最大劑量進行治療，每位患者的身體數值不盡相同，個人化治療會考量年齡、AMH值、體重、卵巢狀況，來達到適佳取卵數，不僅提升懷孕率與活產率，也能降低副作用。

即使求子不順也別灰心，政府現已擴大不孕症治療補助。李醫師呼籲，35-40歲女性在未避孕狀態下，嘗試半年仍未受孕，應考量自身年齡盡早就醫檢查。雖然試管療程長路漫漫，但只要雙方共同努力，別給自己壓力或怪罪配偶，善用政府資源並配合醫囑治療，就有機會達到最大的懷孕機率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58141

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