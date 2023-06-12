取卵數減半反成功 適佳數量助卵子品質提升 「個人化治療」為不孕夫妻圓夢
【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少初次踏入試管療程的患者及伴侶對於「取卵數」、「AMH值」抱持錯誤迷思，治療副作用加上親友過度關切，對患者身心造成嚴重陰影。新光醫院生殖醫學中心主任李毅評醫師表示，不孕症原因與男女皆有關，需要雙方共同努力。取卵重點「質勝於量」，現今「個人化排卵治療」會考量患者年齡、AMH值、體重、卵巢狀況等等因素，來達到最適佳取卵數，提升懷孕率同時降低副作用。
健康醫療網
李醫師分享，一位33歲女性卵巢功能佳、AMH值大於8，進行試管療程取出多達35顆卵子，但多數品質不佳導致植入失敗，也因為療程過度刺激造成患者身體不適。在掌握個人化治療準則，依據自身情況下修排卵針劑量後，取卵數雖只有過往一半，但品質良好，植入一次就成功懷孕！
不孕症4大原因 男女雙方皆有關根據世界衛生組織針對不孕夫婦統計造成不孕症之原因 ：
李毅評醫師表示，民眾做試管最關注的是懷孕機率和療程費用，但患者除了要面臨試管療程的身體不適外，也常伴隨巨大的心理壓力，甚至中斷或放棄治療。根據研究統計，高達7成患者自述療程中需承受力另一半或是外界導致的心理壓力，進而有失落、輕鬱等負面情緒，原因與取卵數、試管嬰兒成功率等錯誤迷思有關。
- 女性因素：卵巢、輸卵管、子宮、子宮內膜狀況37%
- 男性因素：精子體積、濃度、活動力等8%
- 雙方因素：雙方皆有問題佔35%
- 不明原因：子宮頸狹窄或彎曲，或是精卵結合問題等佔20%
李醫師進一步提醒男性伴侶，試管療程是辛苦的事，也需要夫妻共同努力。有位38歲患者卵巢早衰，好不容易取卵6次後植入成功，沒想到胎兒8周就沒了心跳，加上家中長輩離世，造成嚴重心理創傷不敢就醫。後來先生持續陪伴、不再給予壓力，太太調適心情後隔年回診，終於再次懷孕，期待新生命的誕生。
選擇排卵藥或排卵針？２大治療比一比目前排卵刺激治療以注射型性腺刺激素為主流（俗稱排卵針），包含高純度尿液萃取製劑、倉鼠細胞基因工程合成製劑，以及最新的人體細胞株基因工程合成製劑。建議患者可以和醫療人員討論最適合的治療方式：
新舊型藥物各有優勢，舊型可達到較多排卵數，新型針對多囊性卵巢患者成功率高。
分成短效與長效兩種，懷孕率較口服排卵藥高，當中又以短效型針劑為大宗與處方主流。由於短效型針劑需每日施打，能夠依據患者本身的AMH、體重數值、卵巢狀況與基礎卵泡、子宮狀況等條件來隨時調整劑量，在療效與安全性取得平衡，以提升療程品質，因此短效型針劑不分患者年齡、體重與卵巢功能等狀況皆適用，依照患者個體化差異來安排個人化治療方針。此外，長效型針劑施打1次藥效可維持7天，可以避免每日挨針。
掌握個人化治療新趨勢，破解試管2大迷思 取卵數過多除了造成卵巢過度刺激副作用，如腹積水、胸腔積水、腎功能下降外，也會造成卵子品質不佳。個人化療程會根據患者AMH、體重數值進行評估，幫助患者產出8-15顆適佳卵子數量。
不少人想先好好養卵一陣子再做試管，但對於高齡女性來說，「養卵的速度恐怕追不上卵子品質、庫存量消耗的速度」，應盡快把握時間同步進行試管治療，最好的策略是「一邊治療一邊養」。
李毅評醫師強調，患者不應以固定的最大劑量進行治療，每位患者的身體數值不盡相同，個人化治療會考量年齡、AMH值、體重、卵巢狀況，來達到適佳取卵數，不僅提升懷孕率與活產率，也能降低副作用。
即使求子不順也別灰心，政府現已擴大不孕症治療補助。李醫師呼籲，35-40歲女性在未避孕狀態下，嘗試半年仍未受孕，應考量自身年齡盡早就醫檢查。雖然試管療程長路漫漫，但只要雙方共同努力，別給自己壓力或怪罪配偶，善用政府資源並配合醫囑治療，就有機會達到最大的懷孕機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58141
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw