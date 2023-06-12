張清芳意外江蕙願開金口！粉絲敲碗高雄開唱 她鬆口給答案了
張清芳相隔8年，於6月10日、11日一共兩天在台北小巨蛋舉行「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，昨（11）日演唱會結束後，張清芳進行慶功訪問，談到這次開唱心情，她直言非常感動，還笑說真的沒想到封麥多年的江蕙，願意為她開金口唱歌，至於粉絲敲碗張清芳到高雄巨蛋開唱，她也給出答案。
記者吳雨婕/台北報導
張清芳坦言，原本這次開唱已經下定決心不能哭，但在昨天演唱會上的氛圍下，她兩度想掉眼淚，其中一段就是封麥8年的江蕙，在她的不斷鼓舞下，拿起麥克風清唱〈家後〉，全場觀眾驚喜地報以尖叫聲與如雷的掌聲，張清芳形容：「我們都是很認真唱歌的女人。」也笑說，其實沒想到江蕙真的會開金口，而張清芳在台上有多大膽，下了台後就有多害怕被江蕙碎念，她表示：「我膽怯看她（江蕙）訊息，但我相信她聽到1萬多人的掌聲是感動的。」
讓張清芳想掉眼淚的第二個地方，是在她唱完最後一首歌曲〈燃燒一瞬間〉，她從升降台降下，一支麥克風從舞台上升起，張清芳思索了一下答道：「唱歌是一件非常享受的事，如果不享受，就沒辦法站在舞台上。」整整兩天的演唱會，不僅帶給觀眾歡樂還有感動，張清芳談到自己在演唱會上最感動的就是看到台下這麼多粉絲，也慶幸提出了開四面台的要求，算是歌唱生涯很大的里程碑。
兩天的演唱會上，張清芳不僅邀請瘦子、Ella、盧廣仲、劉若英擔任嘉賓合唱，還把17歲大兒子Nathan請上台表演，而Nathan的唱功完美遺傳到媽媽，台風也非常穩，完全不怯場，看不出來是第一次站上小巨蛋舞台，張清芳講起兒子，滿臉的春風得意，「做媽的很難得能跟兒子在小巨蛋唱歌！」
Nathan在慶功宴上特別上台獻花，母子倆相擁的畫面格外溫馨，Nathan登台表演值得表揚，可身為媽媽的張清芳也不忘拆台兒子：「他每一次彩排都遲到，我已經習慣了，我只在意他在台上有沒有禮貌，能不能唱好每一個字。」暌違8年攻蛋，張清芳收穫許多好評，被問到有沒有機會到高雄巨蛋開唱，張清芳笑回，如果是今年的話就有機會，時間拉長的話，可能就不一定了。