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北一女最棒畢典致詞！1400字催淚全文曝　校長贈10字訣：看清本質

▲北一女5日舉行畢業典禮，畢業生家長、作家王蘭芬大讚校長陳智源不到10分鐘的致詞，是「最棒畢典致詞」。（圖／翻攝王蘭芬臉書）
▲北一女5日舉行畢業典禮，畢業生家長、作家王蘭芬大讚校長陳智源不到10分鐘的致詞，是「最棒畢典致詞」。（圖／翻攝王蘭芬臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

博學、審問、慎思、明辨、篤行，是校長要送給畢業生的10個字，它能幫助你看清楚事情的本質，並且帶領你往良善的方向前進，成為更好的大人。同時，它也可以幫助你，上大學後不會輕易就被炎上。」北一女中5日舉行畢業典禮，校長陳智源1400字的致詞被作家王蘭芬讚為「最棒畢典致詞」，不到10分鐘的致詞逼哭全場畢業生媽媽。

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記者出生的作家王蘭芬著有《圖書館的女孩》、《影劇小記者的祕密日記》，她的女兒是北一女今年的應屆畢業生。王蘭芬日前在臉書分享北一女校長陳智源「畢典致詞全文」，並說校長每次的致詞、講話、寫給同學的信，都顛覆了她過往生命中累積的「大人愛打官腔」印象。王蘭芬在貼文中刊登了陳智源1400字的致詞全文，4天已獲超過1.6萬個讚、逾8000次分享。

北一女進行新校長遴選，由北市和平高中校長陳智源出線。(摘／摘自網路)
▲北一女校長陳智源送給畢業生10個字，包括博學、審問、慎思、明辨、篤行，盼學生能看清楚事情的本質，朝良善的方向前進，成為更好的大人。（圖／翻攝網路）
王蘭芬說，她在畢典現場和所有媽媽一樣聽到感動落淚「這次實在重點太多，淚點太多」，她當下急忙開啟手機App錄音。他說過往喜歡快速整理出重點、挑出最有趣的部分，但這次「陳校長的話真的讓我無法編輯，只能全文跪著照抄」。

陳智源先是引用2017年哈佛校長在大一新生入學典禮的致詞，「大學教育最重要的目標，就是確保畢業生能分辨有人在胡說八道。」陳智源認為這件事對北一女中的畢業生顯得更為重要，因人們總是習慣相信自己相信的，看見自己想看見的，「雖然柯南常說『真相只有一個』，但他忘了，這世界上不只一個柯南。」

▲陳智源希望畢業生不要忘記身邊的同學，最重要的是永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己。（圖／翻攝臉書）
▲陳智源希望畢業生不要忘記身邊的同學，最重要的是永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己。（示意圖／翻攝臉書）
陳智源表示，在充滿多樣性的網路時代，每個人都認為自己是柯南，用自己的視角去詮釋真相、評價他人，某種意義上，可視為民主社會的進步，然而當言論自由失去分寸，就容易引起紛爭。他送給畢業生10個字，包括博學、審問、慎思、明辨、篤行，盼學生能看清楚事情的本質，朝良善的方向前進，成為更好的大人。

他也回憶4年前參與北一女校長遴選，曾有評審委員問，「您如何幫助北一女學生得到幸福？」當時他認為這不是高中校長能處理的事，但如今他完全能理解，高中教育的重要目標是確保畢業學生能擁有追求幸福的能力，不僅是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉，他認為幸福豐盈的人生，是在自己追求夢想的過程中，還能看見別人的需要，願意為別人留個位置。

▲陳智源分享，美國北一女校友基金會發起光復樓募款計畫的暖心故事。（示意圖／翻攝臉書）
▲陳智源分享，美國北一女校友基金會發起光復樓募款計畫的暖心故事。（示意圖／翻攝臉書）
此外，陳智源也提到，美國北一女校友基金會發起光復樓募款計畫，只要捐款30元美金就可以登載姓名，某日某位校友想捐一張200元美金支票，希望登記兩個名字，因她在高中時期最好的同學過世了，希望這個同學和她一起在光復樓的捐款名冊上留名，兩人的姓名因筆畫相近，會排列在一起，就像當年高中的點名表一樣。

陳智源說，「我相信她們在北一女中度過了很美好的時光，成為生命中無法遺忘的彼此。」希望畢業生不要忘記身邊的同學，最重要的是永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己。

不過，王蘭芬也觀察到，正當畢業典禮場內所有媽媽都被校長致詞感動哭了的時候，爸爸們的反應卻不太一樣，「還有還有被我發現來參加女兒畢典的每個爸爸都在看股票」。


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