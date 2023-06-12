北一女最棒畢典致詞！1400字催淚全文曝　校長贈10字訣：看清本質

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王蘭芬說，她在畢典現場和所有媽媽一樣聽到感動落淚「這次實在重點太多，淚點太多」，她當下急忙開啟手機App錄音。他說過往喜歡快速整理出重點、挑出最有趣的部分，但這次「陳校長的話真的讓我無法編輯，只能全文跪著照抄」。
陳智源先是引用2017年哈佛校長在大一新生入學典禮的致詞，「大學教育最重要的目標，就是確保畢業生能分辨有人在胡說八道。」陳智源認為這件事對北一女中的畢業生顯得更為重要，因人們總是習慣相信自己相信的，看見自己想看見的，「雖然柯南常說『真相只有一個』，但他忘了，這世界上不只一個柯南。」
陳智源表示，在充滿多樣性的網路時代，每個人都認為自己是柯南，用自己的視角去詮釋真相、評價他人，某種意義上，可視為民主社會的進步，然而當言論自由失去分寸，就容易引起紛爭。他送給畢業生10個字，包括博學、審問、慎思、明辨、篤行，盼學生能看清楚事情的本質，朝良善的方向前進，成為更好的大人。
他也回憶4年前參與北一女校長遴選，曾有評審委員問，「您如何幫助北一女學生得到幸福？」當時他認為這不是高中校長能處理的事，但如今他完全能理解，高中教育的重要目標是確保畢業學生能擁有追求幸福的能力，不僅是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉，他認為幸福豐盈的人生，是在自己追求夢想的過程中，還能看見別人的需要，願意為別人留個位置。
此外，陳智源也提到，美國北一女校友基金會發起光復樓募款計畫，只要捐款30元美金就可以登載姓名，某日某位校友想捐一張200元美金支票，希望登記兩個名字，因她在高中時期最好的同學過世了，希望這個同學和她一起在光復樓的捐款名冊上留名，兩人的姓名因筆畫相近，會排列在一起，就像當年高中的點名表一樣。
陳智源說，「我相信她們在北一女中度過了很美好的時光，成為生命中無法遺忘的彼此。」希望畢業生不要忘記身邊的同學，最重要的是永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己。
不過，王蘭芬也觀察到，正當畢業典禮場內所有媽媽都被校長致詞感動哭了的時候，爸爸們的反應卻不太一樣，「還有還有被我發現來參加女兒畢典的每個爸爸都在看股票」。