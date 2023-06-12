達美樂披薩「1個就半價」！一盒吃4口味 必勝客2個168元
披薩買大送大吃不完，現在有解了，台灣達美樂宣佈，即日起外帶披薩一律半價，不用再一次買兩顆，9吋披薩最低186元、12吋披薩最低287元，且包含口味4合1的四喜披薩，一盒就能吃到4種口味。
記者黃韻文/綜合報導
根據消費者研究調查指出，台灣市場較少購買披薩的主因，是卡在「買大送大」的綁架感，必須買到超量才能半價，但往往當餐吃不完，導致購買意願降低。除非是多人聚會的情況，否則一般小家庭、小聚會，很難下單披薩買大送大。
針對痛點，台灣達美樂宣佈即日起，外帶披薩一個就半價，包括9吋及12吋披薩，不限口味全部5折。換算下來，9吋披薩最低186元起，12吋披薩最低287元起。首推口味4合1的四喜披薩，開一盒就能吃到4種不同口味，目前共有8款可選，熱銷排行依序是海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜。
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