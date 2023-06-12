習慣嘴巴呼吸易增中風風險！醫指４大影響，盡早檢查找出原因。

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口腔影響：劉承信醫師表示，用口呼吸容易使得口腔乾燥，減少唾液的清潔作用，進而導致細菌孳生、牙齦發炎，長期下來增加牙周病、蛀牙、口臭等風險。而據研究，這同時也會增加下巴後縮、齒列狹窄、暴牙等風險，也和睡覺磨牙息息相關。
外觀影響：長期用口呼吸也會影響整個顱顏部個骨骼肌肉。包含上頷骨和下頷骨後縮下轉影響臉型，上臉會造成黑眼圈、眼神疲憊；中臉會變成盤子臉凹陷、蘋果肌扁平；下臉會造成暴牙與小下巴、下巴後縮，整臉看來會變成相對長臉與馬臉。
精神影響：用口呼吸長期也會對睡眠品質、健康、情緒帶來影響。睡覺時也習慣用口呼吸，舌頭會更容易退到喉嚨裡、阻礙呼吸，也就容易出現呼吸暫停、打鼾、氧氣不足、睡眠呼吸中止症等現象，不僅會打斷睡眠周期，降低睡眠品質。另也有研究證實有更高的機會產生憂鬱或焦慮、偏頭痛、影響工作或學業表現、性慾及性生活等負面影響，而在手術改善後，這些情況也都有顯著改善。
全身影響：習慣用口呼吸、產生睡眠呼吸中止症，也會造成缺氧的情況，除了影響大腦功能、神經系統平衡、焦慮、憂鬱、失眠以外，也會增加高血壓、肺動脈高壓、心血管疾病、中風等風險。而手術矯正可降低肺動脈高壓，對於全身性影響也可盡可能恢復。
習慣嘴巴呼吸未必只是習慣？背後原因常與鼻子密切相關！
劉承信醫師指出，有用嘴巴呼吸習慣的民眾，背後的原因往往不單單只是習慣而已，而是呼吸道阻塞，例如可能為過敏性鼻炎、鼻塞、鼻中隔等鼻部構造彎曲等，或是因發炎而產生過多分泌物、鼻肉肥厚、鼻孔塌陷、外傷歪鼻，或是鼻瘜肉及腫瘤等。
上述這些原因都有可能讓人不知不覺當中以口呼吸，而後更進一步影響健康。因此鼓勵有用口呼吸習慣的民眾盡早檢查，找出原因並治療。
避免用嘴巴呼吸影響全身，醫教４觀念有助防範！
劉承信醫師建議，日常可仔細觀察自己或孩子是否有長期鼻塞過敏等鼻問題、用口呼吸的情況，若有發現建議尋找專業的鼻科醫師仔細檢查，了解是否有鼻肉肥厚、鼻中隔彎曲、鼻孔塌陷或鼻息肉等狀況。若有合併齒列問題，也需要合併專業的牙科醫師一起診療。
透過生活調整、藥物治療、手術治療能盡可能降低鼻塞狀況，減少以口呼吸情形，除了呼吸暢通、身體更加健康，外觀上也會更有朝氣、更有精神、眼睛更加明亮！
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