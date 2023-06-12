溫暖號召從心出發傾力捐善款  雅丰醫療事業開枝散葉拓點竹北

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雅丰醫療事業結合健康美學服務，重視人文關懷投身公益不間斷，於竹北分院開幕日認購醫美項目的民眾，都由雅丰捐出代表開幕日期的611元，投入於勵馨基金會小腳丫助養計畫，使愛美人士不僅可以享受專屬美麗療程，更能為社會盡一份心力傳遞愛心。
用心關懷 重視診療細節民國91年從醫至今，運用整形外科專業協助產後媽咪找回自信，同時為治療男性落髮權威的雅丰竹北分院院長陳建鼎醫師表示：『運營成功的專業診所比比皆是，但21年來年年休診花時間投入公益更難能可貴，「公益是雅丰的DNA」這句話深植在同仁心中，能在「以專為術、以心為道、以仁為美」為運營理念的集團服務，感到無比踏實與悸動。』
雅丰竹北分院副院長陳威宇醫師則以皮膚專科背景，於診療時耐心找出病灶，精準解決困擾求診者多年的夢魘，陳副院長探詢內心深處的答案：
「我反覆問自己『新竹還有必要多一間醫美診所嗎？』其實雅丰不僅是醫美診所，更匯聚健康生活、美學藝術、公益服務等元素，讓人外在變美的同時内在也更有自信。盼能翻轉醫美診所商業功利的刻板印象，眾志一同來創造屬於新竹的健康美學生活。」
肩負公益使命 未完待續勵馨基金會對於雅丰投身慈善公益讚譽有加，支持勵馨基金會長達8年已有約50位孩童受惠，共同點亮每個孩子回家的路。雅丰醫療事業秉持傳承愛與善意給下一代，回饋社會建立良善循環，為社會注入溫暖，同時也鼓勵現代人追求美麗內外兼具，建立自信時尚光采與善心公益都能安心交給雅丰！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58185
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