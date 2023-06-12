超長耳屎塞住耳道！阿伯耳鳴、耳悶、聽力下降　醫師籲7種人應定期清理耳垢

我是廣告 請繼續往下閱讀
2公分耳屎影響聽力 醫師5秒拖出解決問題一般所謂的「耳屎」，就是醫學上所說的「耳垢」。張益豪醫師指出，耳垢是耳道皮膚的分泌物、脫落體及外界髒汙的共同混合物，主要功能是保護耳朵，防止灰塵、細菌和其他微生物進入耳朵深處，同時也有助於保持耳道適當的潤濕狀態。
不過，對某些人來說，過多過滿的耳垢可能會導致耳朵悶塞、聽力較差等現象。張益豪醫師表示，自己最近在診間就遇到一個神奇的案例，一名阿伯時常覺得耳鳴、耳悶與右耳聽力下降，3個月以來沒有理會，直到某天雷雨交加的夜晚，左耳與右耳聽到的雷聲差異極大，剛好路過診所於是前來求診。
經過醫師檢查發現，耳內竟有一條長達2公分的耳垢。張益豪醫師提到，自己花了5秒鐘，把這條驚人的耳垢整條拖出，解決了阿伯長達3個月的聽力問題，也幫助阿伯修復了夫妻關係。
耳屎要常常清理？ 自己挖還是找醫師處理好？人的耳道有可能會像這名阿伯一樣，因為耳屎塞住整個耳道而影響聽力。不過，張益豪醫師表示，一般而言耳垢不需要特別去清潔，因為在日常咀嚼、顳頜關節活動的過程中，會有肌肉牽拉的動作，這些動作會使耳垢自動掉出，故不需要頻繁清理，它會自行脫落再被耳道排出。
此外，張益豪醫師也提醒，耳屎最好不要自己清理，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，傷口有組織液滲出，患者就會覺得更癢、更想去挖，造成惡性循環，而潮濕的環境也會讓真菌更容易滋生。
7種人應定期耳屎清除治療 保持耳道清潔與健康張益豪醫師建議，以下7種人可以定期到耳鼻喉科門診接受清除治療，包含：
- 外耳道天生較狹窄或彎曲者
- 天生耳屎較多、較油又常堵塞者
- 曾經接受過耳朵手術而引起結構異常者
- 洗澡或游泳時，水經常流入耳道內，以致耳垢容易潮溼沾黏在外耳道上，進而造成阻塞者
- 長時間需要使用耳塞或耳機的人。長期使用容易導致耳屎堆積
- 因工作與生活環境容易接觸灰塵、污染物的人
- 已經出現耳朵不適者，例如耳悶、聽力差、耳鳴、耳朵痛等等
資料來源：張益豪醫師臉書－想清理耳垢，自己挖還是到診所找專業的醫師處理呢？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58107
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw