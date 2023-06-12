只有1天！美國必吃漢堡In-N-Out來台快閃　販售地點、時間一次看

治療方式多元化與精準化　北基宜三地醫院蓄勢待發

治療方式多元化與精準化　北基宜三地醫院蓄勢待發
治療方式多元化與精準化　北基宜三地醫院蓄勢待發

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】羅東博愛醫院日前舉辦一場別開生面的研討會，以消化系發展暨肝腫瘤治療為題，邀請國立陽明交通大學附設醫院、臺北市立萬芳醫院、基隆長庚紀念醫院與宜蘭基層院所醫師們匯聚一堂，探討在兼顧精準治療、品質醫療與病人共享決策的三重高標下，如何共同描繪出未來對病人最好的醫病照護藍圖與模型。

我是廣告 請繼續往下閱讀

醫療照護品質進化　有效延長存活期

研討會上半場由基隆長庚紀念醫院外科部黃挺碩部長開場，依序講師有羅東博愛醫院胃腸肝膽科暨內視鏡室主任陳明杰醫師、一般外科呂長運醫師，以及國立陽明交通大學附設醫院肝膽胃腸科郭政裕醫師，演講的主題從高階內視鏡診療、達文西機械手臂的精準治療到消化系癌症的標靶治療、免疫治療與溫熱化療，內容著墨於透過精確、精密的診斷與治療，更好的協助病人達到優異的治療效果並有效延長病人存活期。

各院所與醫師多方交流　打造最佳醫療模式　

而下半場的講者則包含蔡俊逸診所院長、羅東博愛醫院一般外科葉顯堂副院長、羅東博愛醫院胃腸肝膽科江明峯主任與臺北市立萬芳醫院移植外科宋睿祥主任，講座的內容擴及分級醫療、跨團隊治療與肝臟疾病的最新治療方法與契機，預期能讓「以病人為中心的治療計畫」與「治療前後的多專科團隊照護」成為未來病人就醫時的最高準則。

增加治療可能性與選擇性　醫病雙向共同決策

葉顯堂副院長表示，在過去的醫療場域中，醫師通常單方面制定治療計畫，並由病患被動接受治療，不只病患少有參與決策的權利，其它醫療專科也不常共同參與病人的治療，然而隨著現代醫學對疾病與治療認識的更深，疾病治癒除了跨專業的合作，更需顧念醫病共享決策的施行、考量病人偏好與負擔，才有機會對疾病進行更周全的診療，同時透過有效的醫病雙向溝通和共同決策，為病人提供效果最佳與滿意度更高的治療目的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58118

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

超長耳屎塞住耳道！阿伯耳鳴、耳悶、聽力下降　醫師籲7種人應定期清理耳垢

溫暖號召從心出發傾力捐善款  雅丰醫療事業開枝散葉拓點竹北

習慣嘴巴呼吸易增中風風險！醫指４大影響，盡早檢查找出原因。

取卵數減半反成功　適佳數量助卵子品質提升 「個人化治療」為不孕夫妻圓夢

我是廣告 請繼續往下閱讀