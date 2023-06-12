治療方式多元化與精準化　北基宜三地醫院蓄勢待發

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醫療照護品質進化 有效延長存活期研討會上半場由基隆長庚紀念醫院外科部黃挺碩部長開場，依序講師有羅東博愛醫院胃腸肝膽科暨內視鏡室主任陳明杰醫師、一般外科呂長運醫師，以及國立陽明交通大學附設醫院肝膽胃腸科郭政裕醫師，演講的主題從高階內視鏡診療、達文西機械手臂的精準治療到消化系癌症的標靶治療、免疫治療與溫熱化療，內容著墨於透過精確、精密的診斷與治療，更好的協助病人達到優異的治療效果並有效延長病人存活期。
各院所與醫師多方交流 打造最佳醫療模式而下半場的講者則包含蔡俊逸診所院長、羅東博愛醫院一般外科葉顯堂副院長、羅東博愛醫院胃腸肝膽科江明峯主任與臺北市立萬芳醫院移植外科宋睿祥主任，講座的內容擴及分級醫療、跨團隊治療與肝臟疾病的最新治療方法與契機，預期能讓「以病人為中心的治療計畫」與「治療前後的多專科團隊照護」成為未來病人就醫時的最高準則。
增加治療可能性與選擇性 醫病雙向共同決策葉顯堂副院長表示，在過去的醫療場域中，醫師通常單方面制定治療計畫，並由病患被動接受治療，不只病患少有參與決策的權利，其它醫療專科也不常共同參與病人的治療，然而隨著現代醫學對疾病與治療認識的更深，疾病治癒除了跨專業的合作，更需顧念醫病共享決策的施行、考量病人偏好與負擔，才有機會對疾病進行更周全的診療，同時透過有效的醫病雙向溝通和共同決策，為病人提供效果最佳與滿意度更高的治療目的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58118
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