只有1天！美國必吃漢堡In-N-Out來台快閃　販售地點、時間一次看

周六補班！肯德基雞塊、大福買1送1　「炸雞＋蛋撻」67元

▲周六補班優惠來了，肯德基雞塊、冰淇淋大福買1送1，桶餐下殺5.8折，「炸雞＋蛋撻」平均67元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲周六補班優惠來了，肯德基雞塊、冰淇淋大福買1送1，桶餐下殺5.8折，「炸雞＋蛋撻」平均67元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者黃韻文/綜合報導

這周六（17日）補班別哭，速食優惠來了！迎接補班日及端午連假，肯德基宣佈開跑限時好康，包括雞塊、草苺起司冰淇淋大福、可樂都有買一送一，平均下來，雞塊1塊約6元；個人餐「雞腿堡＋雞塊＋蛋撻＋可樂」不到150元，另有桶餐399元，平攤下來「炸雞＋蛋撻」67元，適合補班日揪同事一起吃，《 NOWnews今日新聞》整理省錢優惠碼一文掌握。

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🟡加1元送蛋撻
即日起至6月30日，預訂快取XL套餐，加1元多1顆原味蛋撻，桶餐加1元多 1 塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊；預訂快取滿439元加送原味蛋撻2顆兌換券。

🟡雞堡餐150元有找
◾限6月13日至6月25日：
📍優惠碼40431：咔啦脆雞×2＋小杯百事可樂＝140元
📍優惠碼40432：咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋小杯百事可樂＝149元

🟡雞塊、大福買1送1，桶餐399元
◾限6月13日至6月18日：
📍優惠碼40457：4塊上校雞塊買1送1，49元
📍優惠碼40460：草苺起司冰淇淋大福買1送1，50元
📍優惠碼40459：中杯百事可樂買1送1，37元

▲肯德基針對補班日推出買一送一優惠。（圖／業者提供）
▲肯德基針對補班日推出買一送一優惠。（圖／業者提供）
◾限6月16日至6月18日：
📍優惠碼40552：咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元

◾限6月22日至6月25日：
📍優惠碼40507：咔啦脆雞×8＋原味蛋撻×6＋百事可樂1瓶＝499元

▲咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元。（圖／肯德基）
▲咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元。（圖／肯德基）
想吃披薩也有優惠，台灣達美樂宣佈即日起，外帶披薩一個就半價，包括9吋及12吋披薩，不限口味全部5折。換算下來，9吋披薩最低186元起，12吋披薩最低287元起。首推口味4合1的四喜披薩，開一盒就能吃到4種不同口味，目前共有8款可選，熱銷排行依序是海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜。

▲達美樂針對母親節主打四喜披薩，外帶大小披薩有買一送一優惠。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂推出外帶披薩無論大小口味，買一個就可享半價優惠。（圖／達美樂粉專）

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