周六補班！肯德基雞塊、大福買1送1　「炸雞＋蛋撻」67元

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即日起至6月30日，預訂快取XL套餐，加1元多1顆原味蛋撻，桶餐加1元多 1 塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊；預訂快取滿439元加送原味蛋撻2顆兌換券。
🟡雞堡餐150元有找
◾限6月13日至6月25日：
📍優惠碼40431：咔啦脆雞×2＋小杯百事可樂＝140元
📍優惠碼40432：咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋小杯百事可樂＝149元
🟡雞塊、大福買1送1，桶餐399元
◾限6月13日至6月18日：
📍優惠碼40457：4塊上校雞塊買1送1，49元
📍優惠碼40460：草苺起司冰淇淋大福買1送1，50元
📍優惠碼40459：中杯百事可樂買1送1，37元
◾限6月16日至6月18日：
📍優惠碼40552：咔啦脆雞×6＋原味蛋撻×6＝399元
◾限6月22日至6月25日：
📍優惠碼40507：咔啦脆雞×8＋原味蛋撻×6＋百事可樂1瓶＝499元
想吃披薩也有優惠，台灣達美樂宣佈即日起，外帶披薩一個就半價，包括9吋及12吋披薩，不限口味全部5折。換算下來，9吋披薩最低186元起，12吋披薩最低287元起。首推口味4合1的四喜披薩，開一盒就能吃到4種不同口味，目前共有8款可選，熱銷排行依序是海鮮戀人四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜。