搶攻6G！3GPP首登台　經長：有利台廠通訊標準制訂、佈局商機

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此次活動首度進行未來 6G 技術規範研商，受到如高通、Intel、諾基亞、愛立信、三星、LG 等全球指標性科技大廠對「爭取標準制定權」的重視，經濟部指出，活動現場約有950位技術專家代表齊聚，與我國業者包含聯發科技、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、宏達電、廣達、和碩、耀登、鐳洋、亞旭等廠商共同推動未來通訊技術發展。
王美花表示，台灣是全球資通訊產業重要的供應鏈夥伴，需接軌國際標準，以掌握國際商機，台灣除了擁有半導體及資通訊領先優勢外，長期與國際大廠合作累積信任，擁有制度規劃完善的良好投資環境，適合國際大廠來台佈局未來6G、衛星通訊產業。
她接續說道，3GPP是全球通訊標準制定的組織，過往從3G、4G、5G的標準都是透過此組織訂定，未來無論是6G，抑或是通訊、衛星的標準想像上，也會在此組織實踐，此次3GPP在台進行通訊標準研商會議，有利於台廠掌握下世代通訊標準制訂方向，提前佈局國際合作商機，對末來接軌國際供應鏈有正面助益。
王美花強調，「通訊」是現今各式各樣技術的必備，台灣在近幾年的政策推動下，通訊領域發展不錯，尤其是Open RAN（開放性無線接入網路），發展速度甚至勝過歐美，而6G現在仍在早期發展階段，故掌握6G發展趨勢對台灣來說至關重要，除了參與此次標準訂定研商之外，也會與歐美相關機構一同研發6G走向。台灣在近幾年持續與廠商進行緊密供應鏈整合，台灣本來就有好的硬體研發製造，未來在軟硬體整合系統上需近一步協助廠商發展。
作為此次3GPP工作主席之一的聯發科，今年率先推出全球首款3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊智慧手機，聯發科無線系統發展本部總經理黃合淇將此歸功於聯發科早期積極參與3GPP會議才能有這樣的結果，他表示，聯發科以最新技術與國際夥伴合作共同推動新通訊技術規範，透過標準化，可促進整體生態系的發展，同時也讓使用者可以獲取通訊帶來的便利性。
他說，聯發科在5G世代即已秉持推動技術標準化和商用的決心，故聯發科在全球5G終端晶片市場上，得以取得關鍵要角，在此基礎上，聯發科會持續在國際標準組織中，提出方案，與國際夥伴一通推動下一個世代，也就是6G發展的相關規範。
經濟部表示，此次大會期間，3GPP召開行動通訊技術標準第19版（Rel-19）的全球第一場工作坊，預期將是國際指標科技企業角力技術標準導向的重頭戲，讓國內 ICT業者同步國際技術佈局、及早掌握國際標準專利及供應鏈合作。
同時，經濟部也同步舉辦「太空產業國際合作論壇」及「次世代通訊技術高峰會」，邀請 Intel 、Apple、Nokia、SES 、Inmarsat、Mangata 等國際大廠及歐洲電信標準協會（ETSI）等通訊專家帶來專題演講，分別以未來通訊標準發展趨勢、通訊系統節能管理、海陸空通訊應用發展策略等主題進行分享，協助台灣業者掌握未來通訊產業發展趨勢，並與國際通訊大廠面對面交流。