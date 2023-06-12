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夏日戲水「3要5不」　3個訣竅沁涼樂游趣

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健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】疫情降級且暑假即將來臨，在氣溫飆升的酷暑下，跳入泳池超消暑！為了營造優質的游泳環境，台北市衛生局呼籲民眾游泳時遵守「3要5不」，且患有傳染病、皮膚病、飲酒過量、以及寵物均不得入池，以確保大眾健康。

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3要：

入池前「要」澈底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲。

「要」現場注意標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊。

游泳中若有任何不適，「要」立即離開游泳池並通知救生員或服務人員。

5不：

患有傳染性疾病者「禁」止入池。

患有傳染性眼疾或皮膚病者「禁」止入池。

飲酒過量顯有醉態者「禁」止入池。

「不」得攜帶寵物入池。

請「勿」在游水池內外四周飲食或吸菸。

北市增加水質抽驗頻率

為提供消費者安全、衛生的游泳環境，台北市政府衛生局透過定期抽驗水質、旺季加強抽驗頻率及營業衛生稽查等，為游泳池水質的營業衛生把關。

依據「台北市營業衛生管理自治條例」游泳業者應每個月自行汲取游泳池水，送至經行政院環境保護署認可或全國認證基金會(TAF)認證，具有大腸桿菌群與總菌落數檢驗項目能力試驗合格，且在有效認證期限內的實驗室檢驗，如未符合上述標準，應即時改善，業者應將檢測結果公告於場所明顯處，讓消費者充分了解池水情況。

游泳淡季：每年11月至隔年4月，每3個月抽驗1次

游泳旺季：每年5月至10月，增加頻率為每2個月抽驗1次。

檢驗標準：應符合總菌落數每1公撮(mL)池水中應低於500 CFU；大腸桿菌群每100公撮(mL)池水中應低於(含) 6 CFU或6 MPN；自由有效餘氯量應保持百萬分之0.3至1.0之間(0.3-1.0 ppm)；水質之氫離子指數(pH值)應保持6.5至8之間。

截至112年4月30日，台北市衛生局共抽驗137家次游泳池，其中121家次游泳池水質合格，合格率約88.3 %。水質不合格原因以大腸桿菌群或總菌落數超標為最多，共計14家次不合格原因87.5 %)，其餘共計2家次為餘氯複驗不合格(佔不合格原因12.5 %)。對於抽驗不合格的業者，北市衛生局將裁處2,000元以上1萬元以下罰鍰並複驗，如複驗仍未改善者，按次處罰，並累計加重罰鍰金額。

台北市衛生局提醒民眾，如於游泳時發現該場所有待改進事項，可立即向業者反映以利業者改善，游泳業水質抽驗結果可至臺北市政府衛生局網站(https://health.gov.taipei/)《機關業務/資訊公告/疾病管制科公告「營業衛生場所水質抽驗結果」》查詢，選擇健康安全之泳池場所，達到身心休閒之目的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58116

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