幼兒巴比妥是環境接觸造成？感冒藥、腸胃藥含巴比妥？　醫師破解3謠傳！

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針對民眾的3大謠傳，中華民國基層醫療協會理事長暨兒科診所醫師林應然一一做出回應。
謠傳一 幼童微量巴比妥是「環境接觸」造成？這次新北幼兒園餵毒案疑似就是餵食「苯巴比妥」藥物，這類單方藥物屬於管制藥品，需要有醫師處方才可獲得，而且相關單位會針對管制藥的使用量、庫存量、藥品完整性等進行抽查，若發現問題會進行懲處。
因此，有人提出幼童體內檢驗出微量巴比妥，可能是因為環境因素接觸造成的，或是水源受到汙染導致的。這樣的推測正確嗎？
林應然理事長表示，不可能，第一，一般環境中哪會有這種東西，第二，假設有人吃了藥排泄到糞便、汙水中，這都已經被稀釋掉，根本不可能存在，而且它不像病毒一樣在環境、下水道等總是有多少微量存在，所以環境接觸是絕對不可能的。
此外，林應然理事長提到，醫療人員因為工作環境因素，常常接觸到這些巴比妥類藥品，也不會因此就檢測出身體含有微量巴比妥，巴比妥主要就是吃到才會在身體內檢驗出含量，所以可以說只要有檢驗出體內含有巴比妥，這些幼童就是有吃到相關藥物，甚至被餵藥的可能性非常大。
謠傳二 感冒藥水、腸胃藥等有巴比妥？另外，幼兒園老師聲稱「彩虹藥水」是一般感冒藥，因此也有人謠傳市面上的感冒藥水也含有巴比妥的成分。對此，林應然理事長表示，感冒藥水裡並沒有巴比妥成分。
不過，確實有些複方藥含有巴比妥成分，因為巴比妥有鎮靜作用，有些老藥像腸胃藥會使用，讓肚子不那麼疼痛、焦躁不安，或是用在氣喘藥上，因為氣喘藥會用到交感神經興奮劑擴張氣管，過去有些老藥就會含有巴比妥成分，避免因此過度焦慮、焦躁。
但是林應然理事長指出，這些複方藥並不是這次幼兒園餵毒案中所出現的藥品，幼兒園使用的巴比妥管制藥過去主要用在小兒癲癇上，但現在已經很少用了。
如果是含有巴比妥成分的複方藥，林應然理事長表示，以自己為例，身為兒科醫師40年來從沒有開過這樣的藥物，假設有些醫師真的有開，也會在健保資料庫留下紀錄，或是從開立的診所找到相關資料。
謠傳三 巴比妥取得容易？途徑來源是醫療院所？另外，許多人認為這次新北幼兒園的管制藥品取得管道是來自於基層醫療院所。中華民國基層醫療協會發布聲明稿表示，在藥品來源還沒獲得澄清以前，不應影射藥品來源是來自於醫療院所。
林應然理事長也再次強調，這些含有巴比妥成分的藥物診所確實有，但醫師很少會對小孩子開立這種藥物，即使有開，也會有健保資料和處方證明，檢察官可以找到相關紀錄，假設是來自醫療院所，追查是非常容易的。
新北幼兒園餵毒案最重要的就是了解這些管制藥到底是怎麼來的，林應然理事長認為，在台灣單方巴比妥管制藥要在醫療院所取得真的很不容易，但是它相當便宜，他懷疑有可能是從非法途徑取得，若來自非法場所就很難追查，因為沒有紀錄。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58187
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