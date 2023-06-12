身體疼痛變形難行動　4類護具、鞋墊、矯具、義肢怎麼選？

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１身體活動受限－護具身體行動能力受限的人，如行動不便、行動困難或無法獨立行走的人，透過護具可以協助肌肉功能、保護關節與痛，可依自身需求，向專業醫療人員諮詢後挑選適合自己的護具。
護具如充氣加壓護膝，可穩定關節、降低腫脹；新一代動力拉繩護腰，調節式拉繩護腰具有舒適透氣排汗功效。還有雙向滑輪軀幹護具、遠紅外線能量護具等，頭部也有防撞帽等護具可使用。記得護具不要過度使用，肌肉長期不活動也會萎縮。
２足部病變－特製鞋墊與鞋具特殊鞋墊與鞋具可輔助站立與行走、平衡壓力分佈、減輕疼痛與處理傷口。如扁平足、足底筋膜炎或需久站、走路的人，可選擇具足弓支撐的鞋墊；糖尿病患者可選擇針對傷口處減壓的鞋墊；下肢變形或長短腿者可選擇量身訂製的鞋墊或特製鞋，避免單點壓力過大或變形加劇；足弓塌陷、拇趾外翻、步態異常等足部問題，也都可以使用特製鞋墊，提供足部支撐、減輕壓力、紓緩疼痛，並改善步態和行走；另外在足部手術後，特製鞋墊和鞋具可以提供額外的支撐和保護，促進恢復過程，減少壓力和摩擦。
３脊椎側彎－矯具俗稱有背架、髖矯具、鐵鞋、支架等，適用於脊椎側彎患者，使用矯正背架或矯具可矯正姿勢、減少曲度，並防止進一步的惡化；對於患者創傷後恢復，如骨折、關節手術或其他創傷後，使用背架或矯具可以提供支撐和穩定，促進恢復和康復。由於矯具需長時間穿戴或承重時使用，建議須選擇合身或量身訂製，避免骨凸處壓力過高而疼痛。
４截肢或先天缺陷－使用義肢截肢是因疾病、意外事故或先天缺陷等原因導致部分或全部肢體被切斷或缺失，使用義肢可替代缺失的肢體，恢復運動功能和行動能力；另有些患者天生有缺陷或發育不全的肢體，這包括手臂、腿部或其他部位的畸形，可透過需要使用義肢來改善功能和外觀，幫助他們進行日常活動。
若發現目前使用的義肢在行走時會發出聲響或鬆動、坐下時不適、脫下後有皮膚破皮與異常壓痕、穿著時單點壓力特別大時，建議可以向專業人員諮詢進行評估，確認是否需要調整或更換義肢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58103
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