侯友宜提「沒贏誰守護中華民國」 賴陣營反嗆：不詛咒不會選
國民黨總統參選人侯友宜今（12）日出席活動時提到，若自己沒勝選「誰來守護中華民國」，並稱2024為守護中華民國，守護兩岸和平關鍵一役。對此賴清德競辦發言人陳世凱表示，國民黨又來了，綜觀歷次選舉，從縣市首長到總統大選，國民黨總是愛喊，只要民進黨勝選中華民國就會滅亡，批評國民黨「好像不詛咒中華民國，就不會選舉一樣。」
記者陳威叡／台北報導
陳世凱表示，台灣歷經政黨輪替，這也非首次民進黨執政，大家都看見了中華民國依然存在，且在總統蔡英文帶領下，以及全體國人的團結打拚，一起讓世界看見台灣，並讓國際肯定台灣的民主自由和經濟發展，認同台灣是世界不可或缺的一員。
陳世凱說，主席賴清德也多次強調，「台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」，並且堅持中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，「這才是務實的守護主權」。
陳世凱指出，反觀國民黨總統參選人侯友宜，嘴上說著「反對一國兩制」，但卻對國民黨將已被中國定義為「一個中國原則的九二共識」寫入政策綱領，閉口不談，從不回應社會的質疑，「這才是消滅中華民國。」
陳世凱也表示，真心奉勸市長侯友宜，與其大喊要守護中華民國，不如守護好新北市的小朋友，讓家長安心，再來談守護中華民國比較實在。