名家論壇》單厚之／侯友宜的破窗效應

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至此，侯友宜的「破窗效應」幾乎已經確定了，上從政治人物、政論名嘴，下至韓粉直播主、媒體小編，每個人都可以往侯友宜的「破窗」丟石頭，心情不好時就踹個兩腳，將藍軍所有的失敗和不如意，都歸咎於侯友宜。
為了整合藍軍、拉抬民調，侯友宜在被徵召後積極拜訪前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前行政院長江宜樺、前退輔會主委許歷農等人，希望藉此洗白「藍皮綠骨」的印象；出現18%民調之後，侯友宜又積極拜訪國民黨地方派系，從屏東、雲林、台中到新竹和宣明智的聚會，幾乎是跟著當初郭台銘的造勢軌跡，把「牛鬼蛇神」之路又重新朝聖了一遍。但侯友宜的民調和氣勢依舊沒有起色。
當初在「類初選」老神在在的侯友宜，如今似乎走上了郭台銘的老路。當時求勝心切的郭台銘「四處抓藥」，「兼容並蓄」地聽了所有的建議，風風火火辦了四場造勢，以為這樣就是接地氣、就能拉抬人氣，結果把自己搞得「四不像」；從一開始的「台灣需要很棒的CEO」，硬生生變成「台灣阿銘」，人設崩塌的一塌糊塗。如今的侯友宜，就在重複那個「抓藥」的過程，結果不僅沒有成功洗白，人設也同樣變得模糊。
日前，侯友宜又和趙少康及名嘴們聚餐，會中名嘴們又給了很多建議，包括擴大團隊、包容不同聲音、整合藍軍、拉抬民調等等。趙少康和名嘴們給的建議中規中矩，但其實不過是政治的「common sense」、競選的ABC；只是如今聽起來更像是「失敗的理由」，而不是「成功的方法」。
如今的侯友宜和侯團隊變得失去自信、隨波逐流，不斷的道歉，到黨團對立委抱歉、到政大對學生道歉；不斷的修補、討好，深藍對什麼反彈、不滿，他們就修補什麼。藍軍看到的不是一個領導人，而是一個後知後覺的政客。這樣的一個候選人，自然不會讓任何人有想要追隨、擁戴、辯護的念頭，自然連中天小編都忍不住要酸兩句。
在5月17日國民黨徵召確定時，就有很多論者提醒，侯友宜必須要把握徵召的黃金期，讓民調拉出一波慶祝行情，否則就可能出問題。結果不幸一語成讖，徵召還不到一個月，侯友宜的民調、氣勢就跌到谷底。
侯友宜最大的問題在於，他從來沒有展現領導力，也似乎不覺得有必要展現領導力，他從來不曾講清楚自己要怎麼選、從來不講清楚自己的政策、也描繪不出美好的未來願景。藍軍的政客、名嘴、支持者都搞不清楚他的想法、步驟，自然無從追隨、無法擁戴。
侯友宜今天的「破窗」，其實是他自己造成的。要改變這種困境，不是靠討好誰、和誰吃飯、和誰合體或廣納雅言就可以達成的。如果不能大破大立，展現領導力、不願指引方向，再怎麼強化團隊、號召藍軍，也無法凝聚人心、脫離民調低迷的泥淖。
●作者：單厚之／資深媒體人
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