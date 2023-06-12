秦菲菲賣早餐致富！晉升「東區億萬富婆」近況全說了：我怕被綁架
現年70歲資深藝人秦菲菲，憑藉能歌能演，以及幽默逗趣的性格，成為「台灣第一代女諧星」，不過淡出30年演藝圈的她，日前就被藝人陳鴻爆料，靠著早餐店的生意以及結合眷村口味的獅子頭，成功晉升成「東區億萬富婆」引發熱議，對此，秦菲菲則苦笑回應，「真的沒有啦！他們都在開玩笑！」
記者詹鎰睿/綜合報導
秦菲菲今（12）日出席「群星慶端陽－演藝人員基金會端午聯歡餐會」時無奈表示，自從新聞曝光後，就突然出現許多借錢，或者是認她做乾媽、乾姐的人，讓她哭笑不得，「我沒有什麼（公司）上櫃啦！他們都在開玩笑！」
而談到東區目前有幾棟房子？秦菲菲則回：「忘記了！」笑著希望大家放過他，「不能再說這些，我姊會罵死我，怕我被綁架。」隨後也幽默表示，如果真的被綁架，那對方真的很笨、很蠢，「我就一個人啊！沒有人會來贖我！」
至於早餐店的生意究竟如何？秦菲菲透露，「還不錯！就是賣便宜的東西嘛，有豆漿啊、蛋餅啊這些」，而獅子頭是當中賣最好的，她說，因為獅子頭結合眷村味道的關係，所以有很多顧客、老人家都很愛吃，就連爸爸、公公都很懷念這種味道，「在其他地方還真買不到這麼道地的！」
秦菲菲透露，雖然一盒賣230元，但詳細賣了多少，她完全沒有在算。雖然被新聞鬧了一下後，有很多人跑來私訊認親，但秦菲菲坦言，還是有蠻多粉絲希望她能回到舞台演出，活動現場還親自上台唱了幾句，歌聲依舊宏亮。