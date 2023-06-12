立院14日臨時會處理大法官人事！性平修法7月底三讀

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民進黨立法院黨團總召柯建銘等62人於6月9日遞案，提請立法院於14日至21日召開第10屆第7會期第1次臨時會，審議大法官人事同意權案。
游錫堃今天召集黨團協商，研商第10屆第7會期臨時會相關事宜。協商結論包括各黨團同意第7會期休會期間，先召開第1次臨時會處理司法院大法官人事同意權案；定於6月14日上午10時，舉行全院委員談話會，處理第1次臨時會相關事宜。
另外，各黨團同意為完備性騷擾防治的性平三法等相關法制，各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供臨時會進行審議，並於臨時會期間邀請行政院長率相關部會首長就性騷擾防治相關事宜至立法院進行專案報告並備質詢；這些法案不受黨團協商期1個月的限制，於7月底完成立法程序。
立法院朝野黨團協商過程中，包括台灣民眾黨團總召邱臣遠以及時代力量黨團副總召兼書記長陳椒華、黨團幹事長王婉諭，都要求臨時會必須有充足時間審議大法官人事同意權案，嚴格審查被提名人適任與否，而非流於形式、倉促進行同意。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，這次4名大法官被提名人在媒體上的評價都有爭議，所以要不要行使同意權，國民黨團也有不同意見。
曾銘宗並提及，這段期間性騷擾事件頻傳，外界也有呼聲要求趕快修法，所以包括性別工作平等法、性別教育平等法、性騷擾防治法在內「性平三法」等相關法制，也應該在立法院臨時會處理。
朝野黨團協商時，各在野黨團都表達希望臨時會能檢討性平三法的不足，並表示會提出修法相關版本。
對於在野黨團意見，柯建銘回應時表示，這次總統提名大法官，並沒有如有些人所稱破壞憲政體制的問題，他呼籲第1次臨時會先處理大法官人事同意權案。
柯建銘說，性平三法等相關法制，於第2次臨時會再來處理，有充裕時間讓各黨提出修法版本，把問題爬梳清楚，也將社會、團體、專家的意見納入，希望這次修法能夠趨於完整；這是社會改造性平工程的重大時刻，大家一起來。（編輯：蘇龍麒）1120612