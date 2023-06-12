【幼兒園餵毒案】營養師推三大排毒營養素　這樣做加速殘毒釋放

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藥物成癮者容易營養不良 這些營養素可幫助排毒2002年在《Br J Nutr》期刊上發表的研究指出，藥物成癮者大多存在營養不良的問題。吸毒者的 BMI、血紅蛋白以及血清總蛋白和白蛋白都顯著的低於水平。而大約 74% 的吸毒者被診斷出營養不良，包括：體重指數、生化指標和營養缺乏等的臨床症狀。因此營養師曉晶提醒，家長們要注意孩子的營養狀況，若出現體重下降、蛋白質缺乏等問題，應多觀察且以均衡飲食幫孩子補回來。
2015年在《J Nutr Metab》的研究顯示，食物和其含有的特殊營養素能夠調節人體的代謝排毒途徑。如：十字花科蔬菜、莓果、大豆、大蒜，甚至薑黃等香料，都是有益的。研究者建議，雖然許多食物都被證明對代謝排毒有益，但是由於許多營養素的作用可能會隨著劑量的改變而改變，因此建議應先以均衡的飲食為優先，並在飲食中增加這些具有特殊營養素的食物，才能有效幫助排掉身體的毒素。
而2016年《 J Lifestyle Med》期刊上一篇針對有機環境毒物中的排毒飲食計畫中，建議多攝取：全穀類、糙米、豆類、堅果、白魚、非抗生素、散養家禽、蔬菜和水果、海藻。綜合文獻綜述允許在動物蛋白源食品中含有相對低持久。
營養師曉晶總結，「幫助排毒的營養素」有三種，家長們可酌量攝取：
- CYP450酶超家族
- 穀胱甘肽 S-轉移酶 (GST)
- 槲皮素
加速排毒三招 多喝水、禁食、運動至於如何加速排毒？營養師曉晶指出，家長們可採取下列作法：
- 晚餐後禁食 12 小時，除了水之外，避免攝入其他食物以進行脂肪分解。
- 鼓勵白天飲用 1-2 升水。
- 增加運動量促進血液循環，讓血液深入肌肉與組織，好讓有毒殘留物得以鬆動並釋放出來。
攝取鈣、鎂輔助戒斷 這些食物都有若孩子真的出現「染毒」的成癮現象，戒斷時該補充何種營養素？營養師曉晶分享部分勒戒所會提供鈣、鎂幫助戒斷。因為戒斷時，可能會經歷抽搐（身體和四肢劇烈抖動）、痙攣（肌肉出乎意料的運動，造成肌肉收縮並感到疼痛），以及嚴重的神經緊張反應。若有缺乏鈣可能會引起痙攣。而毒品藥物就會減少體內的鈣。神經緊張則可能是因為缺乏鎂。鎂對舒緩神經以及預防肌肉痠痛方面也有益處。
- 鈣(動物性食物)：牛奶、優酪乳、起司、吻仔魚，小魚乾、乾蝦米等
- 鈣(植物性食物)： 豆腐、豆干、黑芝麻、海帶、芥藍菜、莧菜等蔬菜
- 鎂：南瓜子、熟紫菜、白芝麻、原味葵瓜子、黑芝麻、白芝麻、原味腰果、杏仁、薑黃粉、蝦米、牡蠣干、小魚乾
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58190
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