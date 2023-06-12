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男神陳昊森變房務總管！自爆有流汗體質　誓言「不讓房間濕濕的」

▲男神陳昊森在節目中擔任房務總管，但他卻擔心自己的流汗體質，誓言絕對不會讓房間濕濕的。（圖／TVBS提供）
▲男神陳昊森在節目中擔任房務總管，但他卻擔心自己的流汗體質，誓言絕對不會讓房間濕濕的。（圖／TVBS提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

全新寵物友善民宿實境節目《光開門就很忙了》，陣容相當豪華，由總製作人林心如擔任店長、美學總監楊謹華、活動部長陳意涵、點心擔當郭雪芙、餐飲總監周興哲、首席大廚章廣辰及房務總管陳昊森，以及兩隻萌寵短短與Nini展開歡樂的民宿生活。結果陳昊森在學習時自爆有流汗體質，誓言「絕對不會讓房間濕濕的。」

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為了能夠更專業地經營民宿，郭雪芙與陳昊森特地跑去學習製作甜點和房務整理，身為點心負責人的郭雪芙透露：「第一次要做甜點給別人吃，壓力蠻大。」陳昊森則願意當所有苦力擔當，不過擁有流汗體質的他也有點擔心，「因為很容易流汗，所以整理房務進行勞動的時候，常常滿身大汗，但我不會讓房間濕濕的啦～希望客人們可以感受我盡全力了！」

▲女神郭雪芙則是擔任點心負責人，愛吃的她也是第一次要做給別人吃，坦言壓力很大。（圖／TVBS提供）
▲女神郭雪芙則是擔任點心負責人，愛吃的她也是第一次要做給別人吃，坦言壓力很大。（圖／TVBS提供）
擔任房務總管的陳昊森，在實戰前也特地到飯店學習整理房務，首次接觸這項工作的他透露：「其實床鋪、棉被是每天都會接觸的物品，但是很多細節平常不會在意，體會到生活中時常忽略很多小事物，上課後才發現這麼陌生。」

學習過程中，陳昊森也認真地拿起手機紀錄老師教的動作，問及抵達台東後是否有派上用場，陳昊森笑說：「全都忘光光了，只有一些片刻印象，還好我們民宿走親民路線。」老師也特別教學以毛巾折出兩隻天鵝，這讓陳昊森相當驚奇，「這個我都還記得，因為非常好吹噓，折起來就可以讓大家覺得『哇』的技能，一定得牢牢記住。」

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