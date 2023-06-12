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5旬婦拔牙感染竟導致失明！　輕忽鼻竇炎引發嚴重併發症

5旬婦拔牙感染竟導致失明！　輕忽鼻竇炎引發嚴重併發症
5旬婦拔牙感染竟導致失明！　輕忽鼻竇炎引發嚴重併發症

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位5旬婦人患有糖尿病免疫力低弱，拔牙時不慎感染引發鼻竇炎，甚至蔓延至眼部造成單眼失明！台灣鼻科醫學會秘書長戴志展形容，牙齒、鼻腔、眼部宛如房屋的1、2、3樓，若「樓地板」顱內間隔太薄，一敲打容易影響其他樓層，嚴重蔓延到4樓腦部恐引發腦膜炎，需會診牙科、鼻科、眼科、神經內科等多專科團隊才能診治，此個案雖然治好了牙病與鼻竇，卻保不住視力，呼籲民眾及早治療才能保有較佳預後。

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鼻竇是什麼？　鼻竇炎＝副鼻竇發炎

「鼻竇」是環繞在鼻腔周圍、4對空滿空氣的空間，包括額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇等副鼻竇。鼻竇炎成因，是持續細菌感染或其他原因引起的過敏－發炎反應，造成鼻腔及鼻竇的黏膜發炎及鼻竇口阻塞，即為鼻竇炎。

鼻竇炎也稱為鼻竇感染，是鼻竇內黏膜發炎。依據持續時間的長短分為：

  • 急性鼻竇炎：1個月痊癒
  • 亞急性鼻竇炎：病程1-3個月
  • 慢性鼻竇炎：症狀持續3個月以上。盛行率超過 15-20%，台灣估計有超過300萬人！
若依病理特徵分類，可分為：

  • 急性細菌性鼻竇炎
  • 黴菌性鼻竇炎
  • 慢性鼻竇炎不合併鼻息肉
  • 慢性鼻竇炎合併鼻息肉

鼻竇炎十大症狀

流鼻涕／鼻塞

疲倦

前額疼痛

頭痛

發燒

喪失嗅覺

牙疼

口臭

喉嚨痛

咳嗽

輕忽慢性鼻竇炎，當心嚴重併發症

戴志展表示，慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，慢性鼻竇炎也可能加重肺部疾病共病，如合併有慢性鼻竇炎的氣喘患者，疾病控制相對較差。

眼眶併發症：包括眶周蜂窩織炎、眶蜂窩織炎、眶膿腫，嚴重恐失明

顱內併發症：包括海綿竇血栓、腦膜炎、腦膿瘍

醫師破解　鼻竇炎2大迷思

Q：鼻竇炎會復發，動手術也沒有用？

Ａ：雖然20%患者為第二型鼻竇炎患者，術後有復發風險，但目前80%患者進行手術顯示效果佳。

Q：開刀很痛、很腫，而且容易流血、要休息很久？

Ａ：這是早年觀念，現今手術器械與技術進步且選項多，包括內視鏡手術、新型微創手術，還有導航系統輔助，8、9成患者開刀完的感想是「你有幫我開刀嗎？」而且從術前檢查到術後恢復，總共住院2、3天即可。

鼻竇炎成因不同　療法也不一樣

感染所致的急性鼻竇炎：

  • 及時診斷、正確治療
  • 適當使用抗生素
  • 避免發展成慢性鼻竇炎
一旦發展成慢性鼻竇炎：

  • 病原已經築好保護牆，傳統治療依嚴重程度分為：輕症使用固醇噴劑、重症使用口服固醇或內視鏡鼻竇手術。
  • 手術治療主要目的為移除阻塞鼻竇異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
  • 有些慢性鼻竇炎病友手術後仍反覆發作，屬於「難治型鼻竇炎—慢性鼻竇炎合併鼻息肉」，除了再次手術，目前也有自費生物製劑可幫助穩定控制體發炎反應，減少復發風險，消除鼻息肉、恢復嗅覺。
醫師最後呼籲，鼻病精準治療應先正確診斷！為了避免演變為慢性鼻竇炎甚至併發症，及時對症治療很重要！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58132

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