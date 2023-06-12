5旬婦拔牙感染竟導致失明！　輕忽鼻竇炎引發嚴重併發症

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼻竇是什麼？ 鼻竇炎＝副鼻竇發炎「鼻竇」是環繞在鼻腔周圍、4對空滿空氣的空間，包括額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇等副鼻竇。鼻竇炎成因，是持續細菌感染或其他原因引起的過敏－發炎反應，造成鼻腔及鼻竇的黏膜發炎及鼻竇口阻塞，即為鼻竇炎。
鼻竇炎也稱為鼻竇感染，是鼻竇內黏膜發炎。依據持續時間的長短分為：
- 急性鼻竇炎：1個月痊癒
- 亞急性鼻竇炎：病程1-3個月
- 慢性鼻竇炎：症狀持續3個月以上。盛行率超過 15-20%，台灣估計有超過300萬人！
- 急性細菌性鼻竇炎
- 黴菌性鼻竇炎
- 慢性鼻竇炎不合併鼻息肉
- 慢性鼻竇炎合併鼻息肉
鼻竇炎十大症狀流鼻涕／鼻塞
疲倦
前額疼痛
頭痛
發燒
喪失嗅覺
牙疼
口臭
喉嚨痛
咳嗽
輕忽慢性鼻竇炎，當心嚴重併發症戴志展表示，慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，慢性鼻竇炎也可能加重肺部疾病共病，如合併有慢性鼻竇炎的氣喘患者，疾病控制相對較差。
眼眶併發症：包括眶周蜂窩織炎、眶蜂窩織炎、眶膿腫，嚴重恐失明
顱內併發症：包括海綿竇血栓、腦膜炎、腦膿瘍
醫師破解 鼻竇炎2大迷思Q：鼻竇炎會復發，動手術也沒有用？
Ａ：雖然20%患者為第二型鼻竇炎患者，術後有復發風險，但目前80%患者進行手術顯示效果佳。
Q：開刀很痛、很腫，而且容易流血、要休息很久？
Ａ：這是早年觀念，現今手術器械與技術進步且選項多，包括內視鏡手術、新型微創手術，還有導航系統輔助，8、9成患者開刀完的感想是「你有幫我開刀嗎？」而且從術前檢查到術後恢復，總共住院2、3天即可。
鼻竇炎成因不同 療法也不一樣感染所致的急性鼻竇炎：
- 及時診斷、正確治療
- 適當使用抗生素
- 避免發展成慢性鼻竇炎
- 病原已經築好保護牆，傳統治療依嚴重程度分為：輕症使用固醇噴劑、重症使用口服固醇或內視鏡鼻竇手術。
- 手術治療主要目的為移除阻塞鼻竇異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
- 有些慢性鼻竇炎病友手術後仍反覆發作，屬於「難治型鼻竇炎—慢性鼻竇炎合併鼻息肉」，除了再次手術，目前也有自費生物製劑可幫助穩定控制體發炎反應，減少復發風險，消除鼻息肉、恢復嗅覺。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58132
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw