俄羅斯政府欲控制傭兵集團！瓦格納首腦拒簽合約

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雖然公告沒有直接提到瓦格納或任何其他準軍事組織，但俄羅斯媒體普遍認為，合約是為了控制普里戈津和他的部隊，儘管俄國國防部的說法是，這能有效提高俄軍在烏克蘭作戰的效率，也能為志願者組織提供必要的法律地位，將獲得與正規軍相同的福利和保護，並要求在7月1日前簽署。
普里戈津近期一直與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、俄國武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）有公開爭執，指責2人「無能」，故意不提供足夠的物資給在烏克蘭作戰的瓦格納部隊，直言蕭依古沒有妥善管理軍隊的能力，所以瓦格納不會與國防部簽訂任何合約。
另一方面，車臣地區的親俄領導人，卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的私人軍隊「Akhmat」，據悉已完成與俄國國防部簽約的動作；與普里戈津不同，卡德羅夫近期並沒有大肆批評俄國國防部，參與簽約的Akhmat指揮官阿魯提諾夫（Apty Alautinov）聲稱，過去15個月已準備並派遣了數萬名志願者前往烏克蘭。
俄羅斯副總參謀長阿列克謝金上將（Colonel General Alexei Kim）並在與車臣簽約後表示，希望其他志願部隊也能盡快效仿。
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