台積電早盤漲19元 台股站上萬七、衝至17170點
美股四大指數昨（12）日皆收漲，台北股市今（13）日也跟著走高，早盤大漲210多點，衝高到17170點，站上萬七大關，漲幅1%以上。最大功臣就是權值王台積電早盤漲19元，來到593元，漲幅2.7%以上。而今日人工智慧概念股相關類股齊慶祝，英業達漲8%以上，京元電漲7%，廣達漲逾4%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數12日上漲189.55點，或0.56%，收34066.33點；那斯達克指數上漲202.78點，或1.53%，收13,461.92點；標普500指數上漲40.07點，或0.93%，收4338.93點；費城半導體指數大漲116.69點，或3.31%，收3641.66 點。
受到美股激勵，台北股市今日開高走高，早盤大漲210多點，衝高到17170點，漲幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電漲19元，來到593元，漲幅2.7%以上。聯電漲0.7%、世界先進漲約1%、力積電小漲。其他重要電子股，如南亞科、群創、友達、旺宏、日月光、台達電走高，鴻海與國巨漲1%、緯創與華邦電漲2%，辛耘飆漲停。
人工智慧概念股強勢飆漲，英業達漲8%以上，京元電漲7%，廣達漲逾4%，信驊與創意漲2到3%。主機板族群也亮眼，青雲、建碁、映泰漲3到4%，技嘉、友通、微星漲1到2%。散熱族群同樣紅通通，奇鋐、建準、雙鴻、元山、健策、協禧、力致漲1到5%。