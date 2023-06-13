股匯齊揚！台股站上萬七 新台幣早盤也升破30.7元
在美國即將公布最新通膨數據及美國聯準會（Fed）利率決策前，美股收高，亞洲主要貨幣升貶互見，台北股、匯市今（13）日早盤也同步走揚，台股站上萬七大關，新台幣兌美元一度升破30.7元，來到30.693元、升值6.1分，目前在30.732元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美股持續走揚，其中道瓊工業指數上漲189.55點，漲幅0.56%，收34066.33點；標普500指數上揚40.07點，漲0.93%，收4338.93點；那斯達克指數勁揚202.78點，漲1.53%，收13461.92點；費城半導體指數大漲116.69點，漲幅3.31%，收3641.66點。台股今日一開盤也站上萬七，以17135.84點、上漲180.47點開出，隨後進一步來到17176.68點，大漲逾200點。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元早盤來到1284.25兌1美元，日圓兌美元則呈現盤整在139.63附近，人民幣中間價則再下修至7.1498兌1美元，離岸人民幣兌美元也進一步貶至7.1696價位。
至於新台幣兌美元今日早盤在台股站上萬七大關之下，以30.73元、升值2.4分開出後，隨即升破30.7元，一度來到30.693元，升值6.1分，但市場觀望美通膨及利率決策，加上人民幣續貶，新台幣升幅也有限，目前拉回至30.732元震盪整理。