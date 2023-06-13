快訊／午後大雨要來了！13縣市發「大雨特報」 雨勢狂轟到晚上
今（13）日受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，台灣西南季風迎風面的南部地區天氣相當不穩定，中央氣象局中午就針對13縣市發布「大雨特報」，午後隨著對流發展旺盛，降雨的範圍和雨勢都會擴大，目前預估影響至13日晚間，提醒民眾外出記得攜帶雨具。《NOWnews今日新聞》也會持續更新大雨或豪雨特報的最新動態。
記者鍾怡婷/綜合報導
目前受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今（13）日南投、雲林以南地區、綠島、蘭嶼及宜蘭、新竹、苗栗、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。
警戒範圍
📍豪雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島
📍大雨：暫無
📍大雷雨：嘉義縣、南投縣、雲林縣
根據預報顯示，週四（15日）開始太平洋高壓逐漸增強西推，鋒面又從巴士海峽北抬到台灣上空，西南季風跟著北上，而且到了週五、週六（16至17日）鋒面會一路往北抬到台灣北方海面上，西南季風影響的範圍將會擴展到全台灣，迎風面的西半部地區普遍有陣雨或雷雨，尤其新竹以南到高屏、台東一帶要留意局部豪雨發生的機會，新竹以北到宜蘭、花蓮等地也會有局部大雨出現的可能性，這三天可說是最不穩定的一段時間，要提醒大家特別注意，並且提早做好準備。