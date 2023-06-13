看淡美元！外銀估美本周暫停升息、7月再升1碼　明年Q2開始降息

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范卓雲認為，在美國銀行業動盪的情況下，美國經濟仍將軟著陸。儘管美國銀行的貸款條件正在收緊，但銀行貸款拖欠率仍然很低，資本比率處於較高水準，預估在資金轉向安全資產的過程中，優質行業領導者和弱勢公司之間的回報差異化將持續擴大。美國穩健的個人消費需求和強勁的勞工市場繼續降低美國經濟衰退的風險，支持我們對美國股市的溫和偏高比重配置。政策利率觸頂將有利於成長型股票，預計人工智慧與自動化等結構性成長行業的盈餘前景亮麗，高端製造業的資本支出上升將支持科技板塊成長，我們目前偏高配置全球和美國科技股。
至於亞洲市場在2023年下半年的表現將會受益於週期性動能上升而轉強。范卓雲表示，年初至今，坐擁現金並不是一個好的策略，由於美國通膨放緩趨使市場對利率觸頂預期上升，支持資產價格上漲。這與2022年的市場走勢恰恰相反，2022年因為央行鷹派升息，現金成為王道，但2023年則是持續投資的年份。
她指出，在全球經濟下行的情況下，亞洲是提供韌性和成長的亮點，亞洲經濟受益於中國的消費復甦和穩成長政策刺激，加上印度和東南亞的強韌內需成長，亞洲通膨放緩進一步為央行和消費者提供了喘息空間，使大多數亞洲經濟體（泰國除外）的央行決策者，能夠比聯準會和歐洲央行早一步結束貨幣緊縮週期。滙豐認為中國人民銀行今年稍晚有空間下調政策利率，預料韓國央行將在2023年第4季開始降息，其次是印度、印尼、香港和菲律賓，預料將於明年下調利率。
范卓雲說，中國第一季經濟成長率優於市場預期，預測中國2023年經濟成長率（GDP）成長6.3%。中國的消費復甦以及印度和東協的穩健成長將支持亞洲（日本除外）今年GDP成長5.2%，是預估全球GDP成長2.5% 的兩倍多。相對全球製造業採購經理指數普遍下跌，印度和東協的製造業在強勁的國內需求和全球供應鏈重新整合帶來的動能支持下，製造業保持了溫和擴張。
范卓雲表示，從經濟成長的角度看，預計2023年亞洲將貢獻全球GDP成長約70%。從獲利成長的角度看，東協、香港、中國大陸和印度股市的2023年預估盈餘成長最強勁，表現優於已開發和新興市場同儕。雖然中國和亞洲股市的盈餘成長較已開發市場優勝，但目前的估值卻遠低於全球同儕。在亞洲（日本除外）股票當中，我們提高配置中國大陸、香港、印度和印尼股市。
此外，由於美元與其他主要貨幣的息差縮窄，滙豐銀行持續看淡美元。范卓雲分析，去年支持美元大幅升值的因素，包括聯準會激進的緊縮政策和全球經濟的不確定性，現在都正逆轉。美國通膨持續放緩，預計聯準會明年進入降息週期，美國與其他市場的貨幣政策息差縮小，加上歐洲央行和英國央行在下半年預料將持續升息，將為美元帶來更大貶值壓力。