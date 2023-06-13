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超商雙雄5月旺季營收亮眼！統一超創同期高　全家寫單月新高

▲超商雙雄5月營收超亮眼，統一超商5月合併營業額創同期歷史高、單月次高；全家則創下單月歷史新高的佳績。（示意圖／NOWnews資料照）
▲超商雙雄5月營收超亮眼，統一超商5月合併營業額創同期歷史高、單月次高；全家則創下單月歷史新高的佳績。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

超商雙雄5月營收超亮眼，統一超商5月合併營業額265.29億元，年增11.59%，創同期歷史高、單月次高；全家也不遑多讓，5月合併營收則為83.6億元，年增12.68％，創下單月歷史新高的佳績。

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統一超商今年5月合併營業額265.29億元，年增11.59%，創歷史同期新高水位，更創下單月歷史第二高的佳績。台灣7-ELEVEN持續展店，5月把握勞動節連假、母親節、夏季體感商機，聚焦鮮食、咖啡、冰飲品、預購等差異化結構開發新品，實體門市串聯OPEN POINT會員生態圈，線上線下多元豐富的服務管道滿足OMO的生活消費體驗，並攜手關係企業首度推出「LOVE MOM」集團活動，帶動整體營運穩健向上。

統一超商說明轉投資事業表現，指出菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、上海7-ELEVEN、統一精工、統一生活（康是美）等成績亮眼，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN將於6月積極掌握酷暑商機，聚焦鮮食、咖啡、冰飲品、日用品推出多元沁涼生活提案，同時把握海內外出遊商機，藉由OPEN POINT生態圈、ibon等數位服務滿足生活需求，多元作法預期再創新一波成長動能，將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

至於全家5月合併營收則為83.6億元，年增12.68％，創下單月歷史新高；合併1至5月累計，較去年同期成長10.46％。全家說明，綜觀5月整體業績表現亮眼，主要受惠於店數、鮮食、飲料冰品皆成長向上，同時掌握溫升商機、夏季型商品聯促奏效，且端午周邊預購業績年增超過兩成五。

另外，全家APP在去年於業界首創的「隨買跨店取共享制」，5月時全面開放所有商品皆開放共享，成為線上共享補給站，也為1650萬會員打造更加隨心所欲的OMO便利體驗，助攻會員貢獻營收持續穩定在五成以上。

全家指出，展望6月，夏日高溫掌握仍將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、虛實融合的購物管道加以對應，並以OMO優勢搶攻傳統電商大促「618購物節」商機，皆可望成為驅動營收的動能。

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