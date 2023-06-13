鼻孔塞住、沒有嗅覺？ 居然我也有慢性鼻竇炎與鼻息肉！

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台灣氣候潮濕 慢性鼻竇炎盛行率高台灣人口密集、空氣汙染嚴重，加上濕度較高，使慢性鼻竇炎為國內近年常見的疾病之一，因常合併過敏性疾病，使得慢性鼻竇炎的盛行率高於其他國家。林口長庚耳鼻喉部鼻科傅嘉祥醫師表示，慢性鼻竇炎常見症狀包含鼻塞、嗅覺下降、流膿鼻涕、鼻涕倒流、慢性咳嗽、頭痛或臉部脹痛等症狀。各個年齡層都可能發生，尤其北台灣孩童因過敏性鼻炎盛行率高，症狀可能導致孩童張口呼吸、長期張口呼吸造成齒列紊亂或臉型改變、夜間咳嗽、睡眠障礙、白天精神不佳而影響學習。傅醫師也指出，過敏的孩童或家中具二手菸環境更有較高機率引起慢性鼻竇炎；而環境方面，工作經常接觸粉塵、揮發性化學原料、燃燒的煙灰粒子、本身抽菸或暴露於二手菸的成人也是慢性鼻竇炎的高危險族群，若症狀持續大於12週，則為慢性鼻竇炎；若藥物治療無法有效控制，就可能需要手術介入治療。
鼻竇內視鏡手術 鼻腔治療新主流早年慢性鼻竇炎手術經掀唇入路，顏面結構破壞性大，術後患者臉腫麻情況嚴重；近二十年鼻竇內視鏡手術已經是治療主流，無疤痕且有效降低出血風險、減少住院及復原天數，但仍有千分之一到四的比例可能產生眼眶內或顱內傷害，造成複視、視力下降、腦脊髓液鼻漏、腦膜炎等。因此，美國耳鼻喉科頭頸外科學會制定導航系統使用指引，針對病灶延伸至額竇或蝶竇，鼻竇腫瘤，病灶位置靠近顱底、眼眶、視神經或內頸動脈，瀰漫性鼻息肉，解剖構造變異，修補腦脊髓液鼻漏，病灶延伸至後篩竇，復發再次手術的個案，可利用導航系統的介入，使手術更精準，降低手術風險，提升安全性。
手術導航如Google map 精準治療不迷路傅嘉祥醫師分享，導航系統能夠精準立體定位手術器械尖端的位置，擴大手術範圍，縮短手術時間，減少麻醉暴露與出血量，於手術時輔助醫療團隊不在複雜的鼻腔及鼻竇的空間內迷路，幫助病灶完整移除，降低復發的機會。他表示，「導航系統就像開車Google map一樣，即使開車技術佳，但有導航後能夠更準確地且縮短抵達目的所耗的時間。」透過導航系統輔助，讓手術團隊治療時更有信心，對於病人也是一種保障。
慢性鼻竇炎得及早治療 維持生活品質傅嘉祥醫師補充，慢性鼻竇炎並不罕見，成人或孩童可能受到影響。除鼻部症狀外，鼻塞導致長期張口呼吸可能改變孩童臉型或造成暴牙、或是成人口臭，也可能併發中耳炎或中耳積水影響聽力，或因疾病影響睡眠品質，造成注意力不集中影響學習、工作或情緒，內分泌失調有礙生長發育等。建議若有症狀，應尋求醫師診斷，及早治療，避免長期症狀對健康以及生活品質造成不良影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58163
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