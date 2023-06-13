獨／外國人來台最愛吃啥台菜？ 小孩最愛「這道菜」通殺日韓歐美
根據交通部觀光局最新出入境統計資料顯示，累計今年1到4月，來台旅客人數已達166萬2839人次，《NOWnews今日新聞》也獨家報導士林夜市的人潮回來了。而饗賓餐旅集團也觀察到餐廳裡的外籍饕客增加許多，近日就公布了旗下餐廳，包含「真珠台灣佳味」及「開飯川食堂」菜單中，外國旅客最喜愛點的菜色，下次自己要點菜又或要宴請外國朋友時，也許可做參考。
記者葉盛耀/綜合報導
根據饗賓餐旅集團調查，外國人到台菜餐廳「真珠」消費時，韓國人最喜歡點的菜色為金旺鳳梨蝦球盅、油條鮮蚵；而日本人喜愛的菜色則是油條鮮蚵、菜脯蛋與真珠小炒（接近客家小炒）；歐美國籍的旅客則喜愛金旺鳳梨蝦球盅。其中同時受韓國人與歐美人喜愛的金旺鳳梨蝦球盅，「真珠」的是作法是以整尾蝦隻果粉酥炸後，裹上甜味明顯的沙拉醬，再搭配鳳梨果肉一起置於鳳梨殼上桌，吃起來酸甜爽口，外型也十分大器，或許是受到歡迎的原因。
至於主打川菜的「開飯」其調查結果是，韓國人喜歡鐵漢柔情（炸豆腐）、翻滾吧肥腸、黃瓜愛裝蒜（小黃瓜涼菜）；日本人喜愛麻婆豆腐、炒飯；歐美客則同樣喜愛麻婆豆腐，饗賓集團資深公關經理戴菀伶說，「但他們又普遍覺得辣，等於是又愛又恨。」
提到麻婆豆腐這道菜，日本人本就熟稔，只要到日本當地的中華料理餐廳，幾乎都看得到這道菜。早期「中華料理鐵人」陳建一在富士電視台節目《鐵人料理》（料理の鉄人）中，也曾示範了由其父親流傳下來的陳式麻婆豆腐，讓日本人喜歡上這道川味料理，堪稱是讓此菜盛行於日本的最大推手。陳建一也曾於2012年時受晶華酒店之邀請而來台，同樣示範過此道菜色，憾於今（2023）年3月11日因肺炎而病逝。