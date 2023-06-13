產學合作開創「金牌國際月嫂」課程　投入月嫂行列服務升級

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海外到府月嫂專業培訓 專業照護知識到實務模擬培訓想轉職月嫂幫助輔導新手媽咪，月嫂平台負責人王思涵與弘光科技大學進行產學合作，建立一套專業完整的「國際到府坐月子服務人員」訓練系統，合作舉辦服務技能提升計畫，結合國際餐旅師資，醫護師資團隊，由學理精闢的帶入到實務操作與場域模擬等環節，進行64小時的國際月嫂專業培訓，學成後，不僅讓學員們技職提升並提供了國內外就業機會，也規劃良好的工作機會及再深入進修等課程選擇，讓月嫂能持續學習，精進個人專業知能，嚮往海外工作服務的準月嫂們，不要錯過這難得圓夢的機會，奔向藍天，尋找人生另一片天。
海外國際月嫂正夯 TTQS教育訓練機構認證機制把關近年來月嫂產業在海外迅速發展，成為一個獨立且重要的行業，隨著現代女性的角色轉變和家庭結構的變化，越來越多的婦女在產後需要專業的護理和照顧。月嫂提供的服務包括嬰兒護理、哺乳指導、產婦康復護理、產後調補月子餐料理..等，滿足了新手媽媽在產後的需求。
隨著月嫂職業的發展也與專業化和資格要求提升，業者王思涵與多所國內大專院校共同舉辦了月嫂培訓課程，內容也包含現今最夯的國際月嫂認證學程，提供專業技能和知識的培訓，使各位學員能夠更好地滿足客戶的需求，培養為一個有國際視野與知識的優質月嫂，也因海外雇主平均收入與水平較為中高以上，相對於月嫂專業技能的要求也較提高，國內對於多元且高品質與高實操的國際月嫂培訓課程相對較不流通，這導致了優質的國際月嫂供不應求的情況。
因此YesMa全球華人月嫂培訓中心正籌備於台灣勞動部（Taiwan Training Quality System）評鑑，即將獲得TTQS認證的教育訓練機構評鑑，一來可確保培訓課程的教學品質和培訓效果，二來完訓後將獲得勞動部頒發的認證證書，並被列入勞動部的認證名冊中，提供國際海外月嫂學員更好的學習體驗和就業機會，通過認證後也可提升雇主對國際月嫂專業的信任度與認同度。
國內外月嫂媒合中心 幫助新手媽咪也助二度就業婦女月嫂合適與否是主觀問題，不同家庭的需求和期望可能有所不同。每個家庭都應根據不同的情況和價值觀做出決策，透過專業媒合顧問透過人力資源管理的媒合系統，對於產婦給予最適當的人選名單推薦，並也順利幫助月嫂在求職的成功機率提升，針對想投身月嫂行列的保母、想轉職的二度就業婦女，甚至想提升技能的月嫂，現有全球化服務，讓欲綻放自我人生職涯的月嫂們，得以發光發亮，因不斷學習與進修更能在工作上得心應手，也對找月嫂的新手媽咪更有保障。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58189
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