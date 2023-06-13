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限3天！「85度C大杯拿鐵」買二送一　路易莎第二杯半價

▲85度C推新優惠，85 Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵和大杯海岩咖啡買二送一。（圖／85度C提供）
▲85度C推新優惠，85 Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵和大杯海岩咖啡買二送一。（圖／85度C提供）

記者葉盛耀/綜合報導

85℃舉辦APP跨店取年中慶，明（14）日起到6月16日連續3天，每天上午10點，在85 Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵和大杯海岩咖啡買二送一，每款咖啡每日限量各2000組，售完為止。路易莎咖啡即日起至6月18日早上11:00前，實體門市購買飲品也有「第二杯半價」。

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85 Cafe APP會員超過90萬人，14日起到6月16日連續3天舉辦APP跨店取年中慶，推出大杯拿鐵和大杯海岩咖啡買二送一活動，三杯大杯拿鐵原價285元年中慶活動只要190元，三杯大杯海岩原價240元，現在特價160元，等於打了67折。

▲85℃將於6月15日推出季節限定手搖飲「紅柚烏龍」，只在限定門市。（圖／85℃提供）
▲85℃將於6月15日推出季節限定手搖飲「紅柚烏龍」，只在限定門市。（圖／85℃提供）
活動3天每天上午十點在85 Cafe APP跨店取準時開賣，兩款咖啡每天限量各2000組，每位會員每天每款咖啡限購乙組，不限冰熱，兌換期限到2023年10月31日，只限在APP線上購買結帳，單筆消費滿50元還可獲得1點，累積達85點，就能晉升年度VIP，一年內每個月都可以領到一張85折優惠券。另外，6月15日也推出季節限定手搖飲「紅柚烏龍」，只在限定門市。

路易莎咖啡歡度17周年慶，即日起至6月18日早上11:00前，至路易莎咖啡實體門市，購買飲品「第二杯半價」(不含手沖及超越精品咖啡)，以價低者折。

▲路易莎咖啡17周年慶！飲品「第二杯半價」喝7天。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡17周年慶，推飲品「第二杯半價」。（圖／路易莎咖啡提供）

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