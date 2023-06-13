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名家論壇》黎榮章／性騷me too事件燒到了誰？

▲台灣政壇近期接連爆出性騷擾告發事件。（圖／達志影像／示意圖）
▲台灣政壇近期接連爆出性騷擾告發事件。（圖／達志影像／示意圖）

文／黎榮章

6月1日起，民進黨爆出首起性騷擾告發事件，前黨工指控自己在工作時遭性騷擾，並被主管吃案。此事點燃了台灣me too第一炮，民進黨之外，國民黨、民眾黨也隨後陸續爆出性騷事件，這股風波甚至燒出政壇，到文壇、校園等，成為台灣社會近來最關注的議題之一。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫分析性騷擾事件的網路聲量趨勢，可以看到，即使從事件爆發開始至今已經超過十天，但因每天幾乎都有新案件爆出，因此相關話題始終維持熱議，總計性騷事件在網路上累積的聲量已超過51.9萬則，且到目前為止，每日都有破萬則討論。除了2日、3日的聲量高峰分別有8.9萬則、9.1萬則討論聲量外，9日又出現第二波聲量高峰，熱門話題是藍營名嘴朱學恒被議員鍾佩君爆強吻，單日聲量又達4.3萬則，可謂一波未平一波又起，性騷事件無疑是當今政壇最熱的議題，也牽動大選選情。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲即使從事件爆發開始至今已經超過十天，但相關話題始終維持熱議。（圖／QuickseeK提供）
進一步比較三黨在性騷事件的聲量、負面聲量與好感度，民進黨總聲量將近20萬則，遠高於國民黨的4.8萬則、民眾黨1萬餘則；值得注意的是，民進黨的負聲量87213則，也比國民黨25211則、民眾黨7861則還高出好幾倍。究其原因，主要是因為前幾個案例都是民進黨內爆出，且情節不只性騷擾，還有主管涉嫌吃案、冷處理，對照民進黨過去標榜追求進步價值，如今卻淪為口號，予人落差感太大。不過在網路好感度方面三黨持平，民進黨的0.13和國民黨、民眾黨的0.14相差不多，可見性騷擾爭議不論是發生在哪一黨當中，民眾都無法接受。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲三黨在性騷事件的聲量、負面聲量與好感度的概況。（圖／QuickseeK提供）
若比較三黨總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲，可以發現三人在性騷擾事件中的輿情討論狀況，和一連串性騷擾事件所引起的網路輿情討論量相比，三人被牽連討論的比例不算重。賴清德在調查期間，與性騷擾有關的網路聲量只有3.6萬則、侯友宜1.4萬則、柯文哲2萬則。顯然無論哪個政黨，面對性騷擾事件，受傷最重的是政黨的形象，而非候選人的形象，民眾對這些事情是切開來看待，因此即便民進黨被性騷擾事件重擊，但賴清德本人在相關爭議上，尚不能說是負聲量纏身。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲三黨總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲，在性騷擾事件中的輿情討論狀況。（圖／QuickseeK提供）
即便如此，在總統、立委合一的選戰中，政黨認同度不只直接影響政黨票的走向，在總統票的投票選擇中，也有舉足輕重的影響力，如果政黨形象太差，自然會影響總統參選人的選情，因此，面對三黨黨內接連爆出的性騷事件，三黨的總統參選人無一能置身事外。從目前數據看來，民進黨受性騷擾風暴襲擊、受傷最重，國民黨、民眾黨也沒有因此加分，而即便而這把性騷火還沒有燒到賴清德頭上，仍不能掉以輕心。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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