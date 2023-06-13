服藥導致全身長疹奇癢難耐 竟是藥物過敏來作怪

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奇美醫院皮膚科主治醫師王羽安表示，人體對藥物產生的反應可大致區分成兩種：免疫性及非免疫性。一般如如腸胃不適、嗜睡、頭暈屬於非免疫性，這些症狀多數人都可能產生，調整劑量或停藥後多能緩解。而藥物過敏或藥物不良反應，則屬於免疫性，主要和體質相關，體內的免疫系統辨識了藥物並產生異常的活化反應，就會造成皮疹、發燒、甚至其他臟器的損傷。依據全民健保申報資料分析，因過敏性疾病死亡人數計611人，其中65歲以上的長者居多，根據奇美醫院藥劑部統計資料，2022年共有1,047筆藥物不良反應的通報紀錄，其中非免疫性(可預期)佔約2成，免疫性(不可預期)則佔約8成，最常產生過敏的藥物為抗生素。
王羽安醫師指出，立即性的藥物過敏在服藥後幾個小時內就會出現，如蕁麻疹或過敏性休克；延遲性的藥物疹則在服藥後3至14天後才產生，皮膚科醫師會根據藥物疹的型態及進展速度，追溯病人近期的用藥紀錄，並決定是否需要安排抽血或切片檢查，一旦發現疑似藥物，就要儘快停藥，並給以相對應的治療。
王羽安醫師解釋，藥物疹常常由軀幹開始出現，往四肢擴散，大小不一的紅色斑塊會逐漸聚集成一整片，合併局部搔癢或疼痛。若皮疹的進程快速，僅在兩三天內就擴散至全身，就屬於較為嚴重的藥物疹，尤其是產生水泡或膿皰、合併黏膜部位(如眼睛、口腔、生殖器)腫脹破皮、發燒、倦怠等系統性症狀者，可能會影響到皮膚以外的器官，產生許多後遺症。史蒂芬強森症候群是臨床上最為嚴重的藥物疹，皮膚呈現如燒燙傷大面積的水泡及壞死脫皮，黏膜嚴重潰爛，常合併敗血性休克及肝腎功能衰竭，最甚者可造成死亡，因此早期的診斷及儘快停藥更是不可或缺。
王羽安醫師強調，服藥應遵從醫師指示，不要擅自停藥或改變劑量，服用藥物後若皮膚出現大面積紅疹、黏膜疼痛、水泡、膿皰以及破皮等症狀，應立刻停藥並儘速就醫。