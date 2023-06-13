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甲狀腺是人體重要的內分泌器官，當甲狀腺過度分泌甲狀腺素時，就是「甲狀腺機能亢進」，出現心悸、緊張、多汗、怕熱、手抖、體重減輕、腹瀉、掉髮等症狀。
甲狀腺亢進需先用口服藥物治療，穩定後才考慮放射性碘治療或開刀，亞東醫院新陳代謝科黃聖煒主治醫師提醒：「有症狀提早來治療的患者並不會老得比較快，但如果你沒有好好治療，有兩大原因『皺紋、有氣無力』讓甲狀腺亢進患者看起來超乎既有年齡。」
兩大原因恐讓甲亢患者較老：皺紋、有氣無力
難道甲狀腺亢進病人真的比較會長皺紋嗎？其實是亢患者身體不斷一直消耗能量，即使在睡覺消耗能量速度都如同一般人在跑步，才會常說甲亢患者吃不胖！黃聖煒提到：「當細胞代謝加快時，病人因攝取的能量相對不夠用而燃燒體脂肪（甚至蛋白質），皮下脂肪±蛋白質的大量減少，就可使皮膚出現皺褶。」
此外，甲亢的人心臟收縮的力氣是足夠，但全身代謝過於旺盛，所以心臟供應的血液帶著氧氣和養分會入不敷出，黃聖煒說：「心臟供應的血量，不足以負荷患者身體的氧氣和養分消耗需求，導致心衰竭狀態而容易喘和疲累，會像老人家的有氣無力。」
甲狀腺亢進若沒有好好控制，就可能產生以上的變化，臨床上黃聖煒確實有觀察到，患者甲亢嚴重到抽血數值高到無法測量，患者本人外觀的確看起來皮膚皺褶、人很喘，這時候就容易認為患者看起來比實際年齡還要老。
上述甲狀腺亢進導致的問題是有辦法改善的，「只要病人好好用藥和飲食控制，是有辦法很快地恢復原樣。因甲亢患者巳習慣吃很多而胃巳習慣被撐很大，當甲亢巳控制下來時，多吃的習慣又沒特意去改變，很快就會胖回去；而心臟打出去的氧氣、養分對周邊組織來講也變回夠用，患者就不會再那麼喘。」黃聖煒解釋道。
最怕眼凸、骨質密度流失是不可逆！
甲亢患者仍有兩大問題屬於「不見得可以完全恢復」，包括甲狀腺抗體引起的眼凸，亢體引起的水腫可消，但長期被刺激巳增生的眼窩組織無法自然消、亢進時巳加速流失掉的骨密度，因為巳流失的骨密度不會再回來，故骨密度的老化無法復原。
除了要規律用藥之外，切記要定期回醫院抽血，因為飲食有時會出狀況，有時病人明明平常都控制得很好，最近卻完全失控，即使藥量提高，甲狀腺亢進仍惡化，再進一步細問，才發現原來是最近病人攝取到「含碘量」高的食物而藥量再多也壓不下他的甲狀腺機能亢進。
「含碘量」高的食材會加重甲狀腺機能亢進，包括海裡面的植物（如海帶、紫菜、昆布），連它們的湯也要避免，因湯會把營養溶進去；靠鹽巴和味精調味的食物如洋芋片、泡麵也要避免，愛吃鹹可自備無碘鹽調味。
控制不良的患者若遇到嚴重壓力，例如需住院的急性病，嚴重時可發生死亡率高達３成的甲狀腺風暴，故患者即使用藥控制下來後，還是要繼續追蹤。
諮詢專家：亞東醫院新陳代謝科黃聖煒醫師
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李連杰快速衰老！「甲狀腺亢進」竟會加速老化嗎？