遭影射巴比妥來源！醫界：有開立健保資料庫可查　防檢局這樣說

37歲女車禍險斷指　「高階顯微手術」助接回血管

37歲女車禍險斷指　「高階顯微手術」助接回血管
37歲女車禍險斷指　「高階顯微手術」助接回血管

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】37歲黃姓婦人，日前車禍導致右手中指創傷性截斷，整形外科醫師發現患者右手中指呈現慘白狀，且按壓觸感冰冷，旋即安排顯微重建手術，順利將手背靜脈置換斷裂的手指動脈，成功接回斷指。

我是廣告 請繼續往下閱讀

受傷手指險截肢　顯微手術緊急橋接動脈成功

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，患者到院前已預先安排骨折手術和顯微手術前置作業，手術中更發現，患者不僅右手中指近端指骨開放性骨折，右手中指兩側的手指動脈也因車禍截斷，以致右手中指外觀呈現慘白，觸壓時呈現冰冷，若不儘快處理，受傷手指未來可能面臨截肢命運。

經固定骨折處後，醫療團隊先清除壞死的動脈，然後取病患自體的2公分手背靜脈，利用顯微手術橋接吻合近端和遠端斷裂的手指動脈，手術歷時長達三個小時，術後橋接的血管順利灌流到右手中指末梢，病患住院五天即順利出院。

手指外傷兩側斷裂　末梢血液循環難維持

鄭旭棠表示，手指外傷第一時間務必要檢查手指末梢的血液循環，因為正常的手指兩側都有手指動脈，萬一有一側的手指動脈斷裂，末梢的血液循環還可以維持，但如果兩側都斷裂，就可能無法維持，至於正常的手指末梢，應該都是呈現飽滿的粉紅色，觸診的時候，應該是溫暖的，輕輕的壓手指末梢，然後放開，會立即飽滿變紅。

高階顯微鏡精準切割　術後服用血液循環藥物

鄭旭棠表示，藉由高階顯微鏡放大倍率，可以執行精準切割、縫合以及轉移等步驟，不僅順利縫合血管，並提升手指的敏感度與靈活度，維持最佳生活機能，但也建議患者術後必須使用幫助血液循環的藥物，確認手指末梢血循正常後才能順利出院。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58148

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

李連杰快速衰老！「甲狀腺亢進」竟會加速老化嗎？

產學合作開創「金牌國際月嫂」課程　投入月嫂行列服務升級

鼻孔塞住、沒有嗅覺？ 居然我也有慢性鼻竇炎與鼻息肉！

莫名關節痛二十年　竟是中重度類風濕性關節炎

我是廣告 請繼續往下閱讀