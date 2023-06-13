37歲女車禍險斷指　「高階顯微手術」助接回血管

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受傷手指險截肢 顯微手術緊急橋接動脈成功亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，患者到院前已預先安排骨折手術和顯微手術前置作業，手術中更發現，患者不僅右手中指近端指骨開放性骨折，右手中指兩側的手指動脈也因車禍截斷，以致右手中指外觀呈現慘白，觸壓時呈現冰冷，若不儘快處理，受傷手指未來可能面臨截肢命運。
經固定骨折處後，醫療團隊先清除壞死的動脈，然後取病患自體的2公分手背靜脈，利用顯微手術橋接吻合近端和遠端斷裂的手指動脈，手術歷時長達三個小時，術後橋接的血管順利灌流到右手中指末梢，病患住院五天即順利出院。
手指外傷兩側斷裂 末梢血液循環難維持鄭旭棠表示，手指外傷第一時間務必要檢查手指末梢的血液循環，因為正常的手指兩側都有手指動脈，萬一有一側的手指動脈斷裂，末梢的血液循環還可以維持，但如果兩側都斷裂，就可能無法維持，至於正常的手指末梢，應該都是呈現飽滿的粉紅色，觸診的時候，應該是溫暖的，輕輕的壓手指末梢，然後放開，會立即飽滿變紅。
高階顯微鏡精準切割 術後服用血液循環藥物鄭旭棠表示，藉由高階顯微鏡放大倍率，可以執行精準切割、縫合以及轉移等步驟，不僅順利縫合血管，並提升手指的敏感度與靈活度，維持最佳生活機能，但也建議患者術後必須使用幫助血液循環的藥物，確認手指末梢血循正常後才能順利出院。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58148
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