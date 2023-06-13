王力宏復出開唱嗨喊「我們台北見」！近6成網友表態了
金曲歌王王力宏歷經婚變風波後，宣布正式復出，10日在泰國首度舉辦演唱會，不受私事影響，7500多張門票秒殺，演出氣氛熱烈，他感激粉絲一路相挺，最後宣布下一站將重返台北開唱，揮別陰霾擁抱歌迷。《NOWnews今日新聞》近日舉辦民調，調查網友是否支持王力宏開唱，結果今（13）日出爐，58%網友支持他復出開演唱會，認為私事不影響他的才華與音樂。
記者江芷稜/綜合報導
王力宏以優質形象著稱，2021年底爆出離婚後，遭前妻李靚蕾寫長文爆料，暫時退出演藝圈，直到年初才在美國賭城拉斯維加斯正式復出，睽違1年多再度開唱，依舊獲得滿場歌迷支持，6月亞洲首站表演選在泰國，他開心表示離家越來越近了，非常期待回到故鄉表演。
按照《NOWnews今日新聞》民調結果顯示，57.87%網友表態支持王力宏，原因是「才藝與私事不能混為一談」、「喜歡他，是音樂人才」、「支持我的青春、我的愛，不需要理由」，認為他出道後音樂陪伴許多人成長，不會因為家庭私事影響對他的支持。對於李靚蕾的爆料，網友留言力挺偶像，「擺事實講道理，用證據戳穿謊言」、「總有真相大白的一天」。
而42.13%的網友則認為王力宏的私德受到影響，給社會觀感不佳，因此影響到聆聽演唱會的意願，「形象已經崩壞，想洗白很難了」、「可以改走幕後」、「無法苟同才華高於品性的公眾人物」。也有人以中立角度表示，「才華是他展現給世界的方式，人品是他必須自己面對的課題」。