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補班日先囤！7-11新推2款水果冰磚咖啡　「買2送2」可線上寄杯

▲7-11首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡，限時「買2送2」可寄杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡，限時「買2送2」可寄杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週（17日）雖要面對補班日，不過7-11除了宣布首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」小農水果冰磚咖啡（原價120元）外，並從明（14）日起至20日，行動隨時取限時每日限量買2送2；同時，全家也推出冰椪柑氣泡美式，27日前享嚐鮮價69元。

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根據7-11表示，近10年咖啡豆進口值平均成長7.4%，高於全球平均值；且全台咖啡豆進口金額於2021年首次突破2億元，較十年前增加10倍，7-11看好精品咖啡潛力，推出「CITY PRIMA」精品咖啡系列，三年來已創造超過4千萬人次體驗，銷售杯數亦翻倍成長。

7-11首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡。（圖／記者鍾怡婷攝）▲
▲7-11首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡。（圖／記者鍾怡婷攝）
並於即起宣布於盛夏時節攜手屏東老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」小農水果冰磚咖啡。以富有柑橘果香的衣索比亞精品咖啡，融入台灣在地小農種植的「柳丁」與「梅爾檸檬」製成的新鮮水果冰磚，打造出酸甜交織、沁涼清新的絕妙體驗。

兩款全新風味「橙香陽光」、「檸靜時光」明起至27日前，享嚐鮮價99元（原價120元/杯）；同時，行動隨時取6月14日起連續7天，每日限量推出「橙香陽光」、「檸靜時光」任選買2送2優惠，數量有限、售完為止。

夏季水果風味美式正夯，全家今夏聯手浪漫台三線推出「冰椪柑氣泡美式」，結合東勢椪柑鮮榨原汁製成冰磚，搭配沁涼氣泡美式，提升夏季咖啡冰飲感受；「鮮橙氣泡青茶」以包種綠茶與金萱青茶為基底，添加台灣天然柳丁原汁及果肉，製成整顆新鮮的鮮橙青茶磚，是夏日裡的消暑聖品，兩款新飲品原價80元，27日前特價69元。

▲全家今夏聯手浪漫台三線推出「冰椪柑氣泡美式」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今夏聯手浪漫台三線推出「冰椪柑氣泡美式」。（圖／記者鍾怡婷攝）

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