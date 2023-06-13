現金殖利率3.9%！上海商銀通過現金股利1.8元 續推數位轉型
上海商業儲蓄銀行今（13）日舉行股東常會，由董事長李慶言親臨主持，會中也順利通過111年度財務報告及盈餘分配案，配發現金股利每股1.8元，如按前一交易收盤價計算，現金股息殖利率約3.9%。上海商銀的股東會還順利通過解除董事及其代表人競業禁止的限制等議案。
記者顏真真／台北報導
李慶言指出，上海商銀今年持續受惠於升息，存放利差及淨息差仍維持較高的水準，今年1至5月自結合併淨收益達193.13億元，年成長15.4%，首季經會計師核閱的合併淨收益為113.9億元，年成長13.6%，合併稅後淨利52.6億元，年增15%，稅後淨利歸屬母公司業主42.6億元，年成長17.0%，稅後每股盈餘0.88元，高於去年第一季的0.81元，獲利表現良好。
此外，因應國際發展潮流，上海商銀訂定今年策略主軸「多元核心，數位永續」，積極致力於擴增新獲利引擎，擴大營收與獲利來源，推動數位轉型與ESG永續發展，主要的營運亮點包括推動財金部及海外分行功能強化專案，更新提升財金交易系統，強化財金部組織人才、產品創新及財務行銷(TMU)團隊，以擴大財務操作等非利息收益; 籌設台南市及苗栗縣二家新分行，以拓展新市場、開發新客戶，挹注新營收與獲利。
為加速推動數位轉型，上海商銀也進行數位金融處的組織改造，提升為數位金融事業部，成為該行的第6大事業部，同時擴大組織編制，加強吸引數位金融科技與資訊科技人才，強化數位金融交易與服務平台，5月底剛在台南市設立南區資訊開發中心，提供南部資訊科技人才在地就業的機會，預計今年下半年將於台南市再設立南區數位科技創新中心。此外，上海商銀今年也持續推進新核心系統建置專案，以強化資訊競爭力，提供客戶更滿意的金融服務。