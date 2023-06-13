車禍外傷門牙盡毀！就連植牙也難救門面　牙醫妙手重建解複雜牙況

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牙齒創傷發生率 與性別、年齡、咬合有關奇美醫療財團法人奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬指出，牙齒創傷(TDI, Dental Trauma Injury)在近20年來的文獻研究中其發生率大約為20%，其發生率與性別、年齡、嘴唇是否閉合、咬合型態與社經地位有關，其中更以青少年男性、嚴重的暴牙、嘴唇無法閉合有顯著較高的機會有牙齒創傷的發生率。
嚴重程度分6級 處置方式大不同牙齒創傷可以根據嚴重程度分級如下：牙齒斷裂(牙冠斷裂/牙冠-牙根斷裂)、牙齒震盪(concussion)、牙齒半脫位(subluxation)、牙齒脫位(intrusive luxation內向脫位、extrusive luxation外向脫位、lateral luxation側向脫位)、牙齒脫出(avulsion)與齒槽骨斷裂(alveolar bone fracture)，根據不同的牙齒創傷情形與咬合型態處理方式也有所不同，建議牙齒受傷後應儘速到附近醫療院所或是醫院急診進行處置，把握黃金治療時間。
人工植牙重建美觀 難度高須合併其他手術曹瑞彬主治醫師說明，現今許多牙齒創傷病人在喪失牙齒後會選擇使用人工植牙進行重建以恢復美觀，但創傷後前牙齒美觀區的植牙重建難度偏高，往往還需要合併補骨與補肉手術才能達到兼具功能與美觀的結果。
而植牙重建完成後需如同自然牙一樣清潔維護，用心對待，定期回診，方可延長植牙使用壽命。
斷裂、脫位盡速找回牙齒就醫 將有機會保留免重建曹瑞彬主治醫師提醒．如果牙齒創傷後斷裂、脫位或甚至脫出，如果可以將牙齒找回並且把握黃金治療期間，或有機會保留自己的牙齒而不需後續植牙重建。如果不幸創傷後缺牙想要用人工植牙重建，建議選擇專科醫師或是有信譽的醫師進行後續處理，以確保植牙後兼具功能與美觀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58139
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