小米Xiaomi 13 Ultra台灣開賣！售價36888元 徠卡加持創新高價
小米今年3月在台灣推出首款徠卡合作的Xiaomi 13 和Xiaomi 13 Pro，其中Pro售價來到了3萬4888元，突破3萬元的售價，成為小米天花板價，而今（13）日再推Xiaomi 13 Ultra讓天花板再往上一層，14日正式開賣，12GB+512GB要價3萬6888元，配備1吋超大感光元件，且多了一顆可變光圈鏡頭，即便價格再飆2000元，有著徠卡加持，且於6月25日前購機加贈價值4495元Xiaomi Watch S1 Active，應該還是能衝出不錯買氣。
記者周淑萍/綜合報導
小米今（13）日在台發表Xiaomi 13 Ultra，以最受矚目的相機來看，搭載六焦段徠卡光學四鏡頭，覆蓋從12mm（超廣角）、23mm（廣角）、75mm（長焦）到全新的120mm（超長焦），並透過In-Sensor-Zoom技術進一步提供46mm和240mm焦段。
主鏡頭採用1吋IMX989感光元件並提供ƒ/1.9和ƒ/4.0可切換式全新物理級兩段可變光圈，可以根據不同場景自定義光圈值，另外三焦段徠卡鏡頭均採用大於ƒ/2.0光圈設計，帶來更多光線和柔和淺景深效果，並能縮短快門時間，僅需 0.8s 即可啟動相機達到免對焦快速抓拍。
外型部分，復刻徠卡M系列相機經典外觀，使用圓形鏡頭模組、一體成型金屬邊框與皮革質感。機身厚度9.06mm、重量僅225g，採一體成型的金屬中框。機身表面採用第三代科技奈米皮材質，具有抗菌、抗汙、抗黃變等特性。
Xiaomi 13 Ultra搭載旗艦性能Snapdragon 8 Gen 2行動平台，採用4nm工藝製程；配備12GB LPDDR5X記憶體與512GB UFS4.0儲存空間，並支援FBO儲存技術，以USB 3.2 Gen 1傳輸介面，支援最高4K 60Hz的DisplayPort影片輸出。
搭載小米自研環形LiquidCool水冷技術，這也是首次將航空級大型環形散熱系統應用在小體積的智慧型手機上，通過「汽液分離」的結構，提供內部迴圈的「單向傳導」，使其等效熱導率達到了傳統VC散熱的三倍以上，散熱能力超過10W。支援高達90W的超級快充、50W無線充電與無線反向充電。