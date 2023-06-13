輔助減重的明日之星！　這種花有助降血脂、血壓

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洛神花有助降血脂、血壓洛神花在國外稱為「芙蓉花」，根據研究顯示，洛神花萃取物中含有多種酚酸，包括原兒茶酸、兒茶素、沒食子兒茶素、咖啡酸和沒食子酸酯、槲皮素、木犀草素、楊梅素、木犀素、丁香酚等，這些植化素會產生協同作用，不僅有助降血脂、血壓，還能改善心臟、肝臟的健康和情緒。
澳大利亞皇家墨爾本理工大學之前的研究發現，洛神花茶有助降低體重，這次科學家開始從洛神花中萃取出酚類抗氧化化合物以及羥基檸檬酸，再利用這些酚類萃取物或羥基檸檬酸進行研究，以觀察它們會發揮何種作用。
酚類會產生阻斷脂肪酶發揮的作用通常人體吸收熱量並形成脂肪，是透過人體分泌的脂肪酶將攝取的脂肪分解成小塊，使這些小塊可以透過腸壁吸收，當身體沒有利用這些熱量時，身體就會把攝取的多餘脂肪儲存在脂肪細胞中。研究顯示，當攝取洛神花的酚類抗氧化化合物以及羥基檸檬酸後，洛神花的酚類會產生阻斷脂肪酶發揮的作用，讓脂肪直接通過消化系統。
而且研究人員發現，有使用洛神花萃取物相較於未使用組，脂肪含量低了95％，等於不需要節食或是改變飲食型態，只要補充酚類抗氧化化合物以及羥基檸檬酸等洛神花萃取物，就能阻斷脂肪形成。研究人員表示，洛神花萃取物更大的好處是還兼具降血壓的作用，目前時下許多減肥藥物的缺點是會促使血壓上升，而洛神花萃取物不僅不會影響血壓，甚至還有降血壓的作用，可謂是未來減重輔助產品的明日之星。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58125
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